Denuncia di Zelensky: Russia brucia i corpi dei soldati nordcoreani in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di pratiche scioccanti nei confronti dei soldati nordcoreani uccisi in Ucraina. Attraverso un video pubblicato su Twitter, Zelensky ha denunciato che le truppe russe non solo impiegano soldati nordcoreani per assaltare le posizioni ucraine, ma cercano anche di eliminare ogni traccia della loro presenza bruciando i corpi. "Quando pensavamo che i russi non potessero diventare più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore", ha dichiarato Zelensky, sottolineando la necessità di fermare questa "follia".

Zelensky ha aggiunto che una pace affidabile e duratura passa attraverso la responsabilità della Russia per le sue azioni in questa guerra. Durante un'intervista con i lettori di Le Parisien, ha ribadito che nessun leader mondiale ha il diritto di negoziare con Vladimir Putin senza coinvolgere l'Ucraina, poiché è l'unica vittima di questa aggressione. Kiev non ha mai delegato a nessuno il mandato di decidere il proprio futuro, rivendicando il diritto degli ucraini a determinare autonomamente il loro destino, così come accade per altri popoli nel mondo.

Il presidente ucraino ha detto che il successo dei negoziati dipenderà dalla posizione di forza dell'Ucraina e dall'eventuale adesione del Paese alla NATO e all'Unione Europea. Ha avvertito che negoziare con Putin nelle attuali circostanze potrebbe permettergli di influenzare decisioni cruciali, auspicando lo sviluppo di una strategia chiara prima di qualsiasi discussione.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha annunciato nuovi progressi sul campo, dichiarando il controllo su due insediamenti nella regione di Donetsk, Stary Terny e Trudove.

Da Strasburgo, Ursula von der Leyen ha ricordato l'importanza di minare le risorse economiche della Russia. La presidente della Commissione Europea ha evidenziato come le sanzioni stiano colpendo duramente l'economia russa, con il rublo ai minimi dall'inizio della guerra e un'inflazione che ha raggiunto il 70% in alcuni settori. Von der Leyen ha anticipato che un nuovo pacchetto di sanzioni è in preparazione per aumentare ulteriormente la pressione sul Cremlino.

Soldati nordcoreani al fronte in Ucraina: Carne da cannone per Putin secondo Zelensky - Le truppe nordcoreane fornite da Kim Jong-un sono state inviate da Vladimir Putin nella guerra contro l'Ucraina, dove vengono utilizzate in assalti definiti "vecchio stile". Secondo Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, almeno 200 soldati nordcoreani sono morti sul campo.

Guerra Ucraina-Russia, escalation in vista dell'insediamento di Trump - La guerra tra Russia e Ucraina si intensifica dopo oltre 1.000 giorni di conflitto. L'attesa per l'insediamento di Donald Trump, previsto tra circa un mese, alimenta le tensioni, con entrambe le parti impegnate a consolidare posizioni strategiche utili in vista di possibili negoziati.

Ucraina sotto attacco: allarme antiaereo e esplosioni da Kiev a Odessa - In Ucraina è stato dichiarato l’allarme antiaereo in tutte le regioni, a seguito di nuovi raid aerei russi mirati al sistema energetico del Paese. Le autorità di Kiev riferiscono di esplosioni registrate in diverse aree, tra cui gli oblast di Kiev, Odessa, Vinnytsia e Cherkasy.