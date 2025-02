Juventus-Inter: formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, l'Allianz Stadium di Torino ospiterà il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, valido per la 25ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. La Juventus mira a conquistare tre punti per avvicinarsi al quarto posto in classifica, mentre l'Inter punta a superare il Napoli e raggiungere la vetta.

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l'app su smart TV compatibili, dispositivi mobili o sul sito ufficiale di DAZN. Per gli utenti Sky con decoder SkyQ, il match sarà disponibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214).

L'arbitro designato per l'incontro è Maurizio Mariani di Aprilia, con Paolo Silvio Mazzoleni al VAR.

Questo match è un momento cruciale per entrambe le squadre: la Juventus cerca punti fondamentali per la zona Champions League, mentre l'Inter vuole consolidare le proprie ambizioni scudetto.

