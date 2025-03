USA: eseguita condanna a morte per fucilazione dopo 15 anni

Brad Keith Sigmon, 67 anni, è stato giustiziato tramite fucilazione nella Carolina del Sud, segnando la prima esecuzione con questo metodo negli Stati Uniti dal 2010. Condannato per l'omicidio nel 2001 dei genitori della sua ex fidanzata, Sigmon ha scelto la fucilazione rispetto alla sedia elettrica e all'iniezione letale, esprimendo timori riguardo alle possibili sofferenze legate a quest'ultima.

L'esecuzione è avvenuta presso il Broad River Correctional Institution a Columbia. Sigmon è stato legato a una sedia di metallo con un bersaglio posizionato sul cuore. Tre agenti del South Carolina Department of Corrections, situati a circa 4,6 metri di distanza, hanno sparato simultaneamente attraverso fessure nel muro. I testimoni presenti, tra cui giornalisti e familiari delle vittime, hanno osservato l'evento da dietro un vetro antiproiettile.

In una dichiarazione finale letta dal suo avvocato, Sigmon ha inviato un messaggio di "amore" e ha esortato i suoi "fratelli cristiani" a impegnarsi per abolire la pena di morte. Dall'introduzione della pena capitale negli Stati Uniti nel 1976, solo tre esecuzioni per fucilazione erano state eseguite, tutte nello Utah, rispettivamente nel 1977, 1996 e 2010.

Strasburgo, la Corte Europea condanna l'Italia per la gestione della Terra dei Fuochi - La Corte Europea dei Diritti Umani ha emesso una sentenza definitiva contro l'Italia, accusando lo Stato di non aver tutelato adeguatamente la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, area situata tra le province di Napoli e Caserta. Secondo la Corte, le autorità italiane erano consapevoli dell'interramento e dell'incenerimento illegale di rifiuti tossici, ma non hanno adottato misure efficaci per contrastare il fenomeno.

Analista della Cia svela piani segreti di Israele: arresto e condanna negli Stati Uniti - Un analista della Cia, arrestato il 12 novembre in Cambogia dall'Fbi per una fuga di documenti classificati riguardanti i piani d'attacco di Israele contro l'Iran, si è dichiarato colpevole in un tribunale federale della Virginia il 17 gennaio. Asif Rahman, 34 anni, impiegato della Cia dal 2016 e in servizio all'estero, ha ammesso di aver condiviso illegalmente informazioni classificate sulla difesa nazionale.

Condanna definitiva per Sarkozy: un anno con braccialetto elettronico per corruzione - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato oggi, 18 dicembre, a un anno di reclusione da scontare con il braccialetto elettronico per corruzione e traffico di influenze. La sentenza, confermata dalla Corte di Cassazione, è definitiva e rappresenta un caso unico per un ex capo di Stato francese.