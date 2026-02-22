Ex funzionaria russa finge la morte per sfuggire alla condanna, ritrovata viva dopo 13 anni

Marianna Stupina è stata trovata viva dopo 13 anni perché aveva simulato la propria morte per evitare il carcere, coinvolgendo il marito nell’inganno e facendo passare per suo il corpo di un’altra donna.

Per oltre un decennio è stata considerata morta. In realtà Marianna Stupina, ex funzionaria pubblica russa, era nascosta per evitare di scontare una condanna per frode. La donna è stata individuata viva a più di tredici anni dalla sua scomparsa, riaprendo un caso che sembrava chiuso.

Nel 2012 Stupina, che aveva ricoperto il ruolo di vice nel ministero dell’edilizia nella regione di Astrakhan, era stata condannata a sette anni di carcere per reati economici. Dopo la sentenza si era dileguata senza lasciare tracce, dando inizio a una lunga latitanza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, durante la fuga la donna avrebbe organizzato nei dettagli la propria falsa morte. Avrebbe seguito i casi di persone scomparse finché non è stato trovato il corpo di una donna con caratteristiche simili alle sue.

A quel punto è entrato in gioco il marito, che avrebbe riconosciuto ufficialmente il cadavere come quello della moglie. Per rendere credibile l’identificazione, l’uomo avrebbe indicato una cicatrice compatibile con un parto cesareo e presentato anche un certificato di morte.

Il corpo è stato quindi sepolto e registrato come quello di Stupina. Da quel momento, per le autorità, la vicenda risultava chiusa e la donna formalmente deceduta.

La svolta è arrivata solo di recente durante un’indagine su un duplice omicidio collegato a una frode. Gli inquirenti hanno riesaminato vecchi fascicoli e da lì è emersa la verità, portando al ritrovamento della ex funzionaria.

La condanna emessa nel 2012 non era mai stata eseguita proprio a causa della sua scomparsa. Le autorità russe parlano di un piano costruito con attenzione, portato avanti per anni senza destare sospetti.