Anticipazioni C'è posta per te: stasera 8 marzo con Michele Morrone e Stash

Questa sera, sabato 8 marzo, "C'è posta per te" torna su Canale 5 con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi. Gli ospiti speciali saranno l'attore Michele Morrone e Stash, frontman dei The Kolors.

Michele Morrone, noto per il ruolo di Massimo Torricelli nel film "365 giorni", è alla sua seconda partecipazione al programma.Stash, al secolo Antonio Fiordispino, leader dei The Kolors, partecipa per la prima volta al programma dopo la recente esibizione al Festival di Sanremo 2025.

La puntata presenterà storie di vita reale, con protagonisti che cercano di risolvere questioni familiari e personali, affidandosi al programma nella speranza di trovare una soluzione. Le narrazioni includeranno ricongiungimenti, amori complessi, incomprensioni che hanno portato a separazioni, primi amori mai dimenticati, relazioni interrotte e sorprese speciali dedicate a chi merita momenti unici. L'appuntamento è per stasera alle 21:20 su Canale 5.

