C'è posta per te in onda stasera 1 marzo: ospiti e anticipazioni

Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle 21:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "C'è posta per te", il popolare people show condotto da Maria De Filippi.

La trasmissione, giunta alla ventottesima edizione, continua a raccontare storie di vita quotidiana, emozionando il pubblico con racconti di ricongiungimenti familiari, amori difficili e sorprese speciali.

Gli ospiti di questa settimana

Gigi D'Alessio : il celebre cantautore napoletano, già ospite in precedenti edizioni, tornerà in studio per partecipare a una delle sorprese previste per la serata.

Romelu Lukaku: l'attaccante della nazionale belga e del Napoli farà il suo debutto nel programma, coinvolto in una sorpresa dedicata a un suo fan.

La puntata promette momenti di grande emozione, con storie di persone comuni che cercano di risolvere problematiche familiari o desiderano fare una sorpresa ai propri cari. Le vicende presentate spazieranno tra ricongiungimenti, incomprensioni da superare e amori mai dimenticati. L'appuntamento con "C'è posta per te" è per questa sera alle 21:30 su Canale 5.

