Anticipazioni C'è posta per te: ecco gli ospiti di Maria De Filippi sabato 9 marzo 2024

La trasmissione televisiva C'è Posta per Te, condotta da Maria De Filippi, accoglierà nella puntata di sabato 9 marzo 2024 tre noti calciatori della squadra di calcio della Roma: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. I giocatori faranno una sorpresa speciale, continuando la tradizione del programma di creare momenti emozionanti e inaspettati.

Il programma, che non è trasmesso in diretta ma registrato alcuni mesi prima, va in onda su Canale 5 alle 21:30. Per chi non può assistere alla trasmissione in diretta, è possibile recuperare le puntate attraverso la piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity o sul sito WittyTV.

Oltre ai calciatori della Roma, la stagione 2024 di C'è Posta per Te ha visto la partecipazione di numerosi ospiti VIP, tra cui Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini, Lorella Cuccarini, Il Volo e altri. Le storie personali e le sorprese continuano a essere il cuore del programma, che si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dal pubblico italiano.