Chi era Gene Hackman, leggendario attore di Hollywood, trovato morto insieme alla moglie nella loro casa in New Mexico

Gene Hackman, uno degli attori più rispettati e versatili della storia del cinema, è stato trovato morto all'età di 95 anni nella sua abitazione a Santa Fe, New Mexico. Insieme a lui è stata ritrovata senza vita la moglie, Betsy Arakawa, 64 anni, e il loro cane. Le autorità non hanno rilevato segni di violenza e le cause del decesso sono sotto indagine.

Una carriera straordinaria

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, Hackman ha iniziato la sua carriera nel cinema negli anni '60, imponendosi rapidamente come una delle figure più carismatiche di Hollywood. Ha vinto due Oscar: nel 1972 come miglior attore per Il braccio violento della legge di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per Gli spietati di Clint Eastwood. Il suo talento è stato riconosciuto anche con quattro Golden Globe, due BAFTA e un Orso d'argento al Festival di Berlino per Mississippi Burning - Le radici dell'odio (1988).

I ruoli iconici

Hackman ha interpretato una vasta gamma di personaggi, spesso uomini duri e ambigui. Ha recitato in capolavori come Bonnie e Clyde (1967), La conversazione (1974) di Francis Ford Coppola, Superman (1978), dove ha vestito i panni del villain Lex Luthor, e Bersaglio di notte (1975). Versatile e capace di passare con disinvoltura tra generi diversi, ha lasciato il segno anche in film d'azione, western e thriller politici, tra cui Quell'ultimo ponte (1977) e Senza via di scampo (1987).

L'addio al cinema e la carriera da scrittore

Dopo aver recitato in oltre cento film, Hackman si è ritirato ufficialmente dal mondo del cinema nel 2004, dopo il suo ultimo ruolo in Due candidati per una poltrona. Negli anni successivi si è dedicato alla scrittura, pubblicando diversi romanzi storici e thriller.

Vita privata

Hackman è stato sposato due volte: con Faye Maltese, dalla quale ha avuto tre figli, e successivamente con Betsy Arakawa, con cui ha vissuto fino alla sua morte. Il ritrovamento del loro corpo nella residenza di Santa Fe ha lasciato sgomento il mondo del cinema. La comunità hollywoodiana ha reso omaggio a una delle stelle più luminose del grande schermo, un attore che ha segnato un'epoca con il suo talento e la sua intensità interpretativa.