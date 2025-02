Sanremo 2025: l'abbraccio emozionante tra Simone Cristicchi e Gabriele Corsi

Durante il PrimaFestival di Sanremo 2025, il conduttore Gabriele Corsi ha intervistato Simone Cristicchi, in gara con il brano "Quando sarai piccola". La canzone affronta il tema del rapporto con la madre affetta da Alzheimer, descrivendo come la malattia cancelli progressivamente i ricordi. L'interpretazione di Cristicchi ha profondamente toccato il pubblico presente alle prove.

Corsi, visibilmente commosso, ha dichiarato: "Ascoltandoti, anche in prova, non c'era nessuno che non si fosse commosso". Con la voce rotta dall'emozione, ha aggiunto: "C'è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie". Dopo queste parole, i due si sono abbracciati calorosamente.

Successivamente, Corsi ha condiviso su X: "Grazie. Lo ripeto: non mi vergognerò mai delle mie lacrime. Vi voglio bene". Numerosi utenti hanno espresso affetto e vicinanza al conduttore per la sua sincera commozione.

Il brano di Cristicchi ha toccato corde profonde, evidenziando l'impatto emotivo che la musica può avere nel raccontare storie personali e universali.

