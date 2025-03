Morgan si confessa: dall'annullamento dei concerti alle difficoltà familiari

Nel recente episodio del podcast "One More Time" di Luca Casadei, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio, Marco Castoldi, in arte Morgan, ha condiviso apertamente le sfide personali e professionali che sta affrontando. Durante l'intervista, ha rivelato come la cancellazione dei suoi concerti abbia influito sulla sua capacità di sostenere la famiglia, esprimendo preoccupazione per il futuro delle sue figlie.

Morgan ha anche ripercorso momenti dolorosi del passato, come il suicidio del padre quando aveva solo 15 anni, sottolineando l'importanza di comprendere le cause profonde che portano a tali tragedie. Inoltre, ha affrontato lo scandalo legato all'accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti, descrivendo l'impatto negativo che questa situazione ha avuto sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Nonostante le difficoltà, Morgan ha dichiarato di trovare nella musica la forza per andare avanti, paragonandola a una riserva che lo sostiene nei momenti più bui. Ha espresso gratitudine per la sua famiglia e ha ribadito la sua determinazione a superare le avversità, mantenendo viva la passione per l'arte e la creatività.

Per ascoltare l'intervista completa e approfondire le riflessioni di Morgan, è possibile visitare il canale YouTube del podcast "One More Time" di Luca Casadei.

Morgan contro Jovanotti e Tony Effe: Un Paese privo di senso artistico - Morgan critica duramente la decisione di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma, minimizzando l'importanza della vicenda. "Ma chi se ne fotte di Tony Effe? Che ci sia o meno, non cambia nulla. Io sono stato cacciato mille volte, e ogni volta hanno perso molto", ha dichiarato all'Adnkronos.

Morgan difende Milano: Non è città della criminalità - basta strategia della paura - Mancano eventi e opportunità per incontrarsi Trovo strano che abbia questa cattiva reputazione. Attualità - "Sono un'artista e giro spesso la notte: nella mia esperienza, Milano non è certo la città dello scippo, dell'accoltellamento o della sparatoria.

Morgan - lo sfogo: Chi va in galera è figo e fa dischi - io invece non lavoro più - Il cantante si trova ora al centro di una tempesta mediatica dopo le accuse di stalking e diffamazione che gli sono state rivolte dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti. Nuovo sfogo di Morgan che si interroga sulle conseguenze che la bufera giudiziaria, nella quale è coinvolto, sta avendo sulla sua carriera lavorativa Spettacolo - Nuovo sfogo di Morgan che si interroga sulle conseguenze che la bufera giudiziaria, nella quale è coinvolto, sta avendo sulla sua carriera lavorativa.