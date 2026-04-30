Jacqueline Falk trovata morta a Los Angeles, la figlia di Peter Falk aveva 60 anni

Jacqueline Falk muore a 60 anni a Los Angeles per suicidio, secondo il medico legale. La figlia di Peter Falk è stata trovata senza vita nella sua abitazione, mentre le autorità mantengono aperta l’indagine.

Jacqueline “Jackie” Falk è stata trovata senza vita lunedì 27 aprile nella sua casa di Los Angeles. Il Dipartimento di Medicina Legale della contea ha stabilito che si tratta di suicidio. Il caso resta formalmente aperto e, al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Figlia dell’attore Peter Falk, noto in tutto il mondo per il ruolo del tenente Colombo, Jackie aveva 60 anni. Era stata adottata insieme alla sorella Catherine dall’attore e dalla sua prima moglie Alyce Mayo, con cui si era sposato nel 1960. Dopo il divorzio nel 1976, i rapporti tra i genitori erano rimasti cordiali, secondo quanto raccontato in seguito dalla stessa Catherine.

Le due sorelle sono cresciute a stretto contatto con l’ambiente dello spettacolo. Il padre le coinvolgeva spesso nella sua vita professionale, portandole alle première e sui set cinematografici, alternando questi momenti a una quotidianità familiare fatta di attività condivise.

Nel 1977 Peter Falk si risposò con l’attrice Shera Danese, conosciuta durante le riprese di un film. Il matrimonio durò fino alla morte dell’attore, avvenuta nel giugno 2011 a Beverly Hills, dopo una lunga malattia legata all’Alzheimer e alla demenza.

Negli ultimi anni di vita dell’attore, però, emersero tensioni familiari. Catherine Falk denunciò difficoltà nel poter incontrare il padre, sostenendo di essere stata ostacolata. La questione arrivò in tribunale e nel 2009 un giudice autorizzò le visite, mentre Shera Danese fu nominata tutrice legale.

Secondo quanto riportato dalla fondazione creata da Catherine Falk, Jackie non prese parte alla battaglia legale e non riuscì a vedere il padre negli ultimi tre anni della sua vita. Le due sorelle vennero informate della morte dell’attore attraverso i media.

La vicenda contribuì ad accendere un confronto negli Stati Uniti sui diritti dei figli adulti nei confronti di genitori non autosufficienti, soprattutto in presenza di tutori legali o nuovi coniugi. Catherine Falk si è poi impegnata in iniziative pubbliche per chiedere modifiche alle norme.

Peter Falk resta una figura centrale nella storia della televisione grazie al personaggio del tenente Colombo, investigatore apparentemente distratto ma capace di risolvere casi complessi. Un ruolo che gli ha garantito notorietà internazionale e numerosi riconoscimenti.