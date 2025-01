Jeff Baena, regista e marito di Aubrey Plaza, trovato morto nella sua casa di Los Angeles

Il regista e sceneggiatore statunitense Jeff Baena, noto per film indipendenti come "Life After Beth" e "The Little Hours", è deceduto il 3 gennaio 2025 all'età di 47 anni nella sua residenza di Los Angeles. La causa della morte è stata confermata come suicidio per impiccagione.

Il corpo di Baena è stato scoperto da un assistente, che ha immediatamente allertato le autorità. All'arrivo, i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto. La famiglia, inclusa la moglie Aubrey Plaza, ha rilasciato una dichiarazione: "È una tragedia inimmaginabile. Siamo profondamente grati a tutti coloro che ci hanno offerto sostegno. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".

Nato il 29 giugno 1977 a Miami, Baena ha studiato cinema alla New York University prima di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere la carriera cinematografica. Ha iniziato come assistente di produzione per Robert Zemeckis e successivamente come assistente al montaggio per David O. Russell, con il quale ha co-sceneggiato "I Heart Huckabees" nel 2004.

Nel 2014, Baena ha debuttato alla regia con "Life After Beth", una commedia zombie interpretata da Aubrey Plaza, presentata in anteprima al Sundance Film Festival. Ha continuato a dirigere e scrivere film come "Joshy" (2016), "The Little Hours" (2017) e "Horse Girl" (2020), collaborando frequentemente con Plaza.

Baena e Plaza hanno iniziato la loro relazione nel 2011 e si sono sposati nel 2021, mantenendo la loro vita privata lontana dai riflettori. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità cinematografica, con molti colleghi che hanno espresso il loro cordoglio e ricordato il suo contributo al cinema indipendente.