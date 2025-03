UFC 5: Votazioni Community, Alter Ego e Contenuti UFC 313

Dopo aver ricevuto un incredibile riscontro da parte dei giocatori, la votazione della community degli Alter Ego sta per fare il suo ritorno in UFC 5. I fan più leali avranno nuovamente l'opportunità di aggiungere gli Alter Ego più richiesti direttamente in-game. Le votazioni sono aperte oggi in-game e continueranno fino al 10 marzo. Votate subito!

Sono state introdotte nuove caratteristiche per rendere questa esperienza ancora più orientata verso la community. Queste selezioni sono state fatte con il contributo diretto degli esperti della community, assicurando che ogni combattente della lista sia uno di quelli che i fan desiderano vedere nel gioco.

Ogni giocatore potrà esprimere due voti, scegliendo tra i seguenti otto combattenti (elencati in ordine alfabetico):

Frankie Edgar - TUF Season 19 Glover Teixeira - UFC 267 Jacaré Souza - UFC 198 Paulo Costa - UFC 241 Petr Yan - UFC 267 Rafael Dos Anjos - UFC 185 Stephen Thompson - UFC 205 Zabit Magomedsharipov - UFC Fight Night (2019)

Per rendere questa votazione ancora più emozionante, verranno inoltre introdotte ricompense basate su quelle che la community considera pietre miliari. I giocatori potranno sbloccare i seguenti oggetti di gioco gratuiti dal negozio al raggiungimento delle diverse tappe fondamentali di voto:

75,000 Votes – “Timberrrr” Emote

150,000 Votes – "I Voted" Background

300,000 Votes – Strikeforce Crewneck

500,000 Votes – Charles Oliveira 2021 Alter Ego (vincitore dell’ultima votazione)

I vincitori saranno annunciati nell'aprile 2025 e i due lottatori più votati saranno aggiunti ufficialmente a UFC 5 in una data successiva come nuovi Alter ego. Maggiori dettagli nel blog ufficiale.

Entrate subito in UFC 5 per scoprire le sfide UFC 313 Fight Week, i contenuti Vanity e i Pick-Ems, oltre all'aggiornamento del roster di giovedì scorso, che include Iasmin Lucindo, una lottatrice sicura di sé e con diverse abilità che ha vinto i suoi ultimi quattro incontri. Per celebrare i nuovi contenuti e gli eventi in arrivo in-game, verranno svelati tre nuovi Alter ego:

Colby Covington (UFC 272, 2022)

Edson Barboza (UFC FN 106, 2017)

Jan Blachowicz (UFC 259, 2021)

EA SPORTS UFC 5 è disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play

Ricordiamo che UFC 5 è disponibile senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass Ultimate e The Play List tramite EA Play se si è abbonati.

Inoltre, le edizioni standard e deluxe di UFC 5 sono in vendita per un periodo limitato. Entrate e giocate oggi a prezzo scontato:

MSFT: 4 – 17 marzo, 50% di sconto su STD & DLX

SONY: 26 febbraio – 12 marzo, 50% di sconto su DLX

