UFC 25 Risultati Zabit/Yan | Fight Week UFC 314 LIVE

Guardare Demetrious Johnson durante il suo periodo di gloria da record per il titolo dei pesi mosca UFC significava assistere a uno dei migliori protagonisti di questo sport, che si spingeva sempre più in là incontro dopo incontro. Mentre difendeva per la sesta volta la sua cintura, ha agguantato il braccio di Kyoji Horiguchi a un secondo dalla fine dell'incontro.