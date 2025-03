Serie A: Lotta Scudetto tra quattro Squadre, la Juventus rientra in corsa

La Serie A 2024-2025 si distingue per una competizione serrata al vertice, con quattro squadre racchiuse in soli sei punti dopo 27 giornate. L'Inter guida la classifica con 58 punti, seguita dal Napoli a 57, dall'Atalanta a 55 e dalla Juventus a 52.

La Juventus, allenata da Thiago Motta, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva superando l'Hellas Verona per 2-0, grazie alle reti di Khephren Thuram al 72' e Teun Koopmeiners al 90'. Questo successo ha permesso ai bianconeri di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alla vetta.

La prossima giornata prevede scontri diretti cruciali per la corsa al titolo. Domenica 9 marzo, la Juventus ospiterà l'Atalanta all'Allianz Stadium alle 20:45, in una partita che potrebbe ridisegnare le posizioni di vertice. Inoltre, domenica 16 marzo, l'Atalanta affronterà l'Inter al Gewiss Stadium alle 20:45, in un altro match decisivo per la lotta scudetto.

L'Inter, unica delle contendenti ancora impegnata su tre fronti, dovrà gestire le energie tra campionato, semifinali di Coppa Italia contro il Milan e ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Questa situazione potrebbe influire sulla loro performance in Serie A.

Con 33 punti ancora in palio fino al termine della stagione, la lotta per lo scudetto rimane apertissima, promettendo emozioni e colpi di scena fino all'ultima giornata.

