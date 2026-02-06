Mamma di quattro figli esce con gli amici e non rientra: resti smembrati trovati tra i rifiuti a Brooklyn

Michelle Montgomery, 39 anni, madre di quattro figli, era uscita per una serata con amici a Brooklyn. Il giorno dopo i suoi resti smembrati sono stati trovati in un compattatore dei rifiuti. Le indagini ricostruiscono le sue ultime ore.

Michelle Montgomery aveva salutato il marito sabato sera, dicendo che sarebbe uscita con alcuni amici. Era l’ultima volta che l’uomo l’avrebbe vista viva. «Stava bene, era allegra e piena di energia», ha raccontato agli investigatori.

La mattina successiva, domenica 1° febbraio 2026, una scoperta sconvolgente nel seminterrato di un complesso di case popolari a Brooklyn. All’interno di un compattatore dei rifiuti è stato rinvenuto un sacco di plastica con i resti smembrati della donna.

Nelle ore precedenti alla scomparsa, alcuni segnali avevano attirato l’attenzione dei familiari. La sorella aveva ricevuto una chiamata FaceTime durata meno di un secondo, con musica in sottofondo, senza che Michelle parlasse.

Poco dopo, la trentanovenne aveva pubblicato un breve video sui social network, in cui appariva mentre ballava insieme ad altre persone. Immagini che ora gli investigatori stanno analizzando per ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto tra la serata di sabato e il ritrovamento del corpo. Al momento non risultano arresti né persone formalmente indagate.