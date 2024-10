Francesco Totti potrebbe tornare in Serie A a 48 anni: il Como tra le squadre interessate

Negli ultimi giorni, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha sorpreso i tifosi dichiarando di sentirsi ancora in grado di giocare a livello professionistico, riaprendo la possibilità di un ritorno in Serie A. Durante un evento sportivo negli Stati Uniti, Totti ha scherzato sull'ipotesi di scendere nuovamente in campo, lasciando intendere che potrebbero esserci squadre pronte ad accoglierlo. La notizia ha rapidamente acceso la curiosità dei fan e sollevato diverse speculazioni sui possibili club coinvolti.

Uno dei nomi più accreditati sarebbe quello del Como, squadra di Serie B con ambizioni di promozione, che negli ultimi anni ha investito notevolmente per diventare una realtà importante del calcio italiano. Il club, posseduto dai miliardari fratelli Hartono, vede in Totti non solo un rinforzo in campo, ma anche una straordinaria opportunità di marketing e visibilità internazionale, specialmente per attrarre sponsor e appassionati dall’estero. I dirigenti del Como starebbero valutando questa operazione come una mossa strategica per rafforzare l'immagine del club, posizionandolo tra le squadre di spicco sia in Italia che all’estero.

Totti ha lasciato intendere che potrebbe essere pronto al grande rientro entro novembre, ma prima di confermare la decisione, si sta concentrando sulla propria condizione fisica. "Servirebbero almeno due mesi di allenamento", ha detto, ribadendo che intende valutare se il suo fisico è ancora all’altezza delle sfide del calcio professionistico. Le trattative restano aperte, e se Totti accettasse l’offerta, segnerebbe un ritorno storico: a 48 anni, diventerebbe uno dei giocatori più anziani di sempre a calcare i campi di Serie A.

Il possibile ingaggio di Totti rappresenterebbe anche un colpo mediatico. La sua presenza nel Como porterebbe vantaggi economici derivati da sponsorizzazioni, diritti di immagine e vendite di merchandising. Totti, che ha legato la sua carriera alla maglia della Roma, potrebbe così giocare in un club diverso per la prima volta dal suo esordio nel 1993, offrendo al pubblico un'ulteriore occasione per vederlo in campo.