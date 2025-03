Indian Wells 2025: Possibile sfida Alcaraz-Djokovic ai Quarti; Berrettini affronta la minaccia Zverev

Il sorteggio del tabellone principale dell'Indian Wells 2025, effettuato il 3 marzo, ha delineato percorsi intriganti per i principali protagonisti del torneo.

Carlos Alcaraz, campione in carica, potrebbe incrociare Novak Djokovic nei quarti di finale. Prima di questo possibile incontro, Alcaraz esordirà contro il vincitore tra Quentin Halys e un qualificato. Djokovic, dal canto suo, potrebbe affrontare Nick Kyrgios al secondo turno, qualora l'australiano superasse un qualificato nel match d'esordio.

Il Cammino di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, testa di serie numero 28, attende al secondo turno il vincitore tra Roberto Carballés Baena e Christopher O'Connell. In caso di vittoria, potrebbe sfidare Stefanos Tsitsipas al terzo turno, in un'occasione per riscattare la recente sconfitta subita a Dubai.

Percorsi degli Altri Italiani in Gara

Lorenzo Musetti: dopo il bye al primo turno, potrebbe affrontare Roman Safiullin o Reilly Opelka al secondo turno.

Matteo Arnaldi: esordirà contro Aleksandar Kovacevic; in caso di vittoria, troverebbe Andrey Rublev al secondo turno.

Lorenzo Sonego: affronterà David Goffin al primo turno, con la prospettiva di sfidare Alex de Minaur al turno successivo.

Luciano Darderi: se la vedrà con Facundo Diaz Acosta al primo turno.

Flavio Cobolli: giocherà contro un qualificato al primo turno.

Luca Nardi: avrà un impegno arduo contro Cameron Norrie, ex campione di Indian Wells, al primo turno.

Il torneo registra l'assenza di Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, a causa di una sospensione per doping. Questa situazione apre ulteriormente la competizione per gli altri contendenti al titolo. L'Indian Wells 2025 si preannuncia ricco di emozioni, con possibili scontri tra i migliori tennisti del circuito e percorsi impegnativi per i rappresentanti italiani.

