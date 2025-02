Papa Francesco trascorre una notte serena al Gemelli: condizioni in miglioramento

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, ha trascorso una notte tranquilla ed è attualmente a riposo. Secondo l'ultimo bollettino della Sala Stampa Vaticana, le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a migliorare, sebbene il quadro clinico rimanga complesso e la prognosi resti riservata.

Nel corso della giornata di ieri, il Papa ha alternato sessioni di fisioterapia respiratoria al riposo. Nel pomeriggio, dopo un'ulteriore seduta di fisioterapia, si è raccolto in preghiera nella cappella dell'appartamento privato al decimo piano, dove ha ricevuto l'Eucaristia, per poi dedicarsi ad alcune attività lavorative.

Nonostante i segnali positivi, gli esperti sottolineano la necessità di ulteriori giorni di stabilità clinica prima di poter sciogliere la prognosi. Nel frattempo, l'udienza giubilare prevista per sabato 1 marzo è stata annullata, mentre si attendono decisioni riguardo all'Angelus di domenica.

La comunità dei fedeli continua a pregare per la pronta guarigione del Pontefice, con numerose iniziative di sostegno spirituale in tutto il mondo.

