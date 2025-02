Papa Francesco trascorre una notte serena al Gemelli: le terapie continuano

Nel quarto giorno di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione e, come di consueto, ha letto alcuni quotidiani. Le terapie previste stanno proseguendo regolarmente. Nel pomeriggio sono attesi ulteriori aggiornamenti medici.

Nonostante il ricovero, il Pontefice ha nominato oggi un nuovo vescovo per la diocesi di Grajaú in Brasile: si tratta di don Giuseppe Luigi Spiga, del clero dell'Arcidiocesi Metropolitana di Cagliari. Don Spiga ha servito come Fidei Donum nella diocesi di Viana, ricoprendo i ruoli di Vicario Generale e Rettore del Seminario Maggiore São Bonifácio.

Papa Francesco ha mostrato attenzione pastorale contattando telefonicamente la parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, esprimendo vicinanza alla comunità cattolica locale. Secondo quanto riferito, il Papa era di buon umore, sebbene con la voce un po' affaticata, e ha voluto informarsi sulla situazione della comunità.

Le condizioni di salute del Santo Padre sono attualmente stabili, e il personale medico continua a monitorare attentamente la sua situazione.

