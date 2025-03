Musica Mia: il nuovo programma di Marco Conidi su Rai2 per riscoprire la musica folk italiana

Marco Conidi, cantautore romano e frontman de L'Orchestraccia, debutta su Rai2 con "Musica Mia", in onda da domenica 9 marzo alle 14:00. In collaborazione con Lorella Boccia, il programma propone un viaggio attraverso l'Italia per riscoprire e valorizzare la ricca tradizione della musica popolare, adattata alle nuove sonorità contemporanee.

Ogni puntata offre un mix di incontri, storie e canzoni, con contributi di esperti come il musicologo Ambrogio Sparagna e l'attore Edoardo Sylos Labini. Il viaggio inizia a Roma, esplorando le radici dello stornello romano con la band Ardecore e altri artisti che reinterpretano la tradizione musicale italiana in chiave moderna.

"Musica Mia" rappresenta un'opportunità per scoprire come la musica popolare continui a evolversi, mantenendo vive le tradizioni e coinvolgendo le nuove generazioni.

