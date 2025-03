TP-Link al MWC 2025: soluzioni rivoluzionarie per il networking e smart home

TP-Link, fornitore su scala mondiale di dispositivi di rete affidabili e di prodotti per la casa intelligente, svela le sue più recenti innovazioni al Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcellona, che si terrà alla Fira Gran Via. Le tecnologie avanzate e le soluzioni integrate proposte dall’azienda, rispondono in maniera puntuale alle esigenze di Service Provider, imprese e consumatori, garantendo una connettività intelligente, veloce e sicura.

Durante il MWC 2025, TP-Link presenterà sistemi WiFi gestiti tramite intelligenza artificiale e soluzioni containerizzate, insieme a tecnologie di accesso FWA e accesso in fibra. Le novità più attese includono i Sistemi WiFi Mesh dedicati ai Service provider, le soluzioni di management centralizzato per reti business e videosorveglianza e le soluzioni di connettività e automazione per la casa. In particolare, saranno presenti tutte le novità del brand Tapo, dedicato alla smart home.

Aginet svela l’innovativa soluzione di Cloud Management per le reti WiFi e le tecnologie di accesso avanzate dedicate ai Service Provider

Sotto il brand Aginet, TP-Link presenta la versione evoluta del proprio sistema di cloud management per la gestione del WiFi—TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud) — insieme a soluzioni di accesso a internet avanzate e personalizzate per le diverse esigenze delle aziende di telecomunicazioni, dei service provider e dei loro abbonati. Questi sistemi offrono connettività ad alta velocità ed esperienze WiFi ottimizzate per milioni di abitazioni, garantendo affidabilità senza pari, maggiore funzionalità e flessibilità.

WiFi gestito tramite IA e soluzioni containerizzate con TAUC

La soluzione cloud basata su intelligenza artificiale di TP-Link rivoluziona il modo in cui i Service Provider gestiscono, monitorano e ottimizzano le reti degli utenti, grazie ad analisi quasi in tempo reale, controlli avanzati sullo stato di rete, avvisi predittivi e auto-ottimizzazione. Questa piattaforma containerizzata garantisce una scalabilità eccezionale e servizi differenziati, rendendola ideale per l’espansione degli ecosistemi di rete, riducendo al contempo costi operativi e rischi. L’integrazione con i dispositivi TP-Link Optical Line Terminal (OLT) e con i Customer Premises Equipments (CPE) di terze parti, tra cui i router con standard TR-069 CPE e TR-369 Prpl, oltre alla gestione multi-tenant, ne rafforza la sua stabilità e versatilità per rispondere alle esigenze di telco, imprese e gestori di unità residenziali multiple (MDU).

Soluzioni complete di Fixed Wireless Access (FWA)

Progettate per diversi scenari di connettività, le soluzioni FWA di TP-Link assicurano prestazioni impeccabili sia in ambienti interni che esterni. Spinte dalle più recenti tecnologie 5G, WiFi 6 e WiFi 7, offrono connessioni ad alta velocità e bassa latenza, ideali per aree urbane, suburbane e remote. I router per uso domestico, compatti e intuitivi, sono progettati per supportare EasyMesh e la telefonia VoNR/VoLTE, fornendo una connettività stabile ed estesa per le case intelligenti. Le robuste unità per estereno sono studiate per resistere alle condizioni più difficili, grazie a una chiusura resistente alle intemperie e al protocollo di protezione IP66, fornendo agli utenti una connessione Internet affidabile e ad alta velocità.

Soluzioni avanzate per l’accesso in fibra

Il portafoglio di soluzioni TP-Link per l’accesso in fibra è pensato per rispondere a esigenze di implementazione diversificate, includendo soluzioni one-box e two-box con tecnologie XGS-PON e GPON. Questi sistemi offrono una connettività ultra-affidabile e ad alta capacità per supportare la crescente domanda di applicazioni a banda larga, garantendo al tempo stesso opzioni di implementazione flessibili per adattarsi a diverse infrastrutture, promettendo trasferimenti di dati senza problemi. La gamma XGS-PON, che comprende OLT (Optical Line Terminal), SFU (Single Family Unit) e HGU (Home Gateway Unit), apre la strada a una vera era multi-gigabit da 10G, supportata dalle più recenti tecnologie WiFi 7 e dalle innovazioni di TP-Link.

Soluzione completa WiFi Mesh per tutta la casa

Pensati per eliminare le zone d’ombra del WiFi e migliorare l’esperienza di connessione, i sistemi Mesh WiFi di fascia premium di TP-Link integrano le tecnologie WiFi 7/6 ed EasyMesh, per garantire una connettività continua e ad alta velocità in ogni angolo della casa, coprendo le esigenze di implementazione sia in interni che in esterni, dall'accesso Ethernet all'accesso diretto alla fibra e all'integrazione PoE (Power over Ethernet). Grazie all’app Aginet, è possibile gestire, controllare e ottimizzare l'intera rete in modo semplice e veloce direttamente da smartphone.

Omada e VIGI offrono una soluzione integrata di rete e videosorveglianza per il mercato SMB ed Enterprise

Omada e VIGI uniscono le forze per integrare soluzioni di networking ad alte prestazioni e videosorveglianza avanzata in un’unica piattaforma di gestione cloud, offrendo management centralizzato e soluzioni scalabili. Omada Central è progettata per migliorare l'efficienza gestionale e ridurre i costi operativi, facilitando così il lavoro degli amministratori di rete.

Inoltre, in fiera saranno presentate anche le soluzioni della gamma VIGI alimentate a energia solare ed ecologica, progettate per la videosorveglianza di aree remote come isole e cascine, o siti temporanei come i cantieri edili. Queste soluzioni versatili possono operare in aree prive di copertura 4G e sono supportate da app e gestione cloud per un comodo management e manutenzione da remoto.

Tapo e Deco ampliano l’ecosistema smart home per case sempre più connesse

Il marchio Tapo di TP-Link rivoluziona la domotica, consentendo agli ISP di offrire ai propri clienti uno stile di vita intelligente, sicuro e senza interruzioni. Grazie ai rilevamenti Smart AI, alla possibilità di controllo vocale, a immagini nitide in 4K, alla visione notturna starlight e all'avanzata crittografia, le telecamere Tapo rappresentano una soluzione ottimale per gli ambienti domestici. La disponibilità di modelli alimentati tramite pannello solare rappresentano un valore aggiunto per utenti attenti alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

Deco, il sistema basato su tecnologia mesh avanzata e WiFi 7, offre soluzioni versatili per applicazioni interne ed esterne con accesso 5G ed Ethernet. L'integrazione della tecnologia AI mesh consente a Deco di auto-ottimizzarsi per garantire uno streaming continuo e connessioni ottimali alla massima velocità. La compatibilità con Matter (a seconda dei modelli) lo rende una scelta eccellente per creare una casa intelligente connessa e personalizzata.

Connettività potenziata per tutti

Presso lo stand TP-Link i visitatori potranno scoprire come l’innovazione tecnologica possa rispondere a sfide reali, attraverso soluzioni su misura per diversi settori:

per i Service Provider: strumenti per ottimizzare l’efficienza della rete, ridurre il tasso di abbandono dei clienti e generare nuove opportunità di business attraverso servizi a valore aggiunto;

per le aziende: soluzioni affidabili e scalabili per supportare la trasformazione digitale e garantire operazioni sicure;

per i consumatori: dispositivi intuitivi che migliorano la connettività, la produttività e la sicurezza della smart home.

Durante il MWC sarà quindi possibile scoprire le ultime tecnologie e soluzioni all’avanguardia, approfondire le tendenze di settore e comprendere come le soluzioni TP-Link possano contribuire a realizzare una vita più smart e un business di successo.

L’appuntamento con la tecnologia più innovativa è presso lo stand 1B10, Padiglione 1.

