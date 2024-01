TP-Link: Tapo e Samsung insieme per una smart home

TP-Link è orgogliosa di annunciare una collaborazione con Samsung, leader nella tecnologia a livello mondiale, al fine di innovare il suo ecosistema della smart home Tapo attraverso l'inclusione nel prestigioso programma Works With SmartThings (WWST). Questa partnership sottolinea l'impegno del brand Tapo nell'offrire agli utenti la massima qualità, l'innovazione e una visione condivisa per il futuro della vita connessa.

Una partnership focalizzata sull'innovazione

Nell'ambito di questa stretta collaborazione, Samsung dà risalto a Tapo C225/TC73 come uno dei sei migliori prodotti WWST presentati all'evento Samsung durante il CES 2024. Questo riconoscimento conferma le eccezionali prestazioni e compatibilità di Tapo C225/TC73 all'interno dell'ecosistema SmartThings, offrendo agli utenti comodità e controllo senza pari.

La partnership tra Tapo e Samsung nell'ambito del WWST rappresenta l'impegno dei 2 brand nel migliorare sempre di più l'esperienza di utilizzo della smart home. Si tratta di molto di più di una connessione tra dispositivi; è una convergenza di visione e valori condivisi nel plasmare il futuro della vita intelligente.

Il valore aggiunto di Tapo

La mission di Tapo va oltre la semplice fornitura di dispositivi intelligenti: si tratta di integrare la tecnologia più innovativa nella vita di tutti i giorni, migliorando sicurezza, usabilità e l'interoperabilità.

Credendo nella tecnologia come strumento per migliorare la vita, Tapo offre una vasta gamma di prodotti di qualità per la casa intelligente in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Con una base di utenti globale di 16 milioni, l'impegno di Tapo verso i principi "intelligente, sicuro e facile" è evidente.

I progetti del brand danno priorità alle esigenze dei clienti, concentrandosi su soluzioni innovative, sostenibili e di qualità. Le Tapo Smart Actions consentono l'automazione domestica, supportata dalla tecnologia AI+, per una casa sempre più intelligente. Sicurezza e privacy sono al centro della proposizione di Tapo. Scegliere Tapo significa investire in un futuro più intelligente e sicuro.

Un percorso in evoluzione

L'integrazione di Tapo C225/TC73 all'interno dell'ecosistema WWST è solo l'inizio. Tapo sta espandendo la gamma prodotto per abbracciare pienamente SmartThings, collaborando con Samsung per creare un'esperienza di vita più intelligente e connessa senza interruzioni in varie categorie di prodotti.

Mentre il panorama Smart Home continua ad evolversi, la collaborazione Tapo-Samsung guiderà il cammino verso un futuro in cui la tecnologia si integrerà facilmente nelle nostre vite, garantendo un domani più intelligente e sicuro.