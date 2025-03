Pivot of Hearts Demo Disponibile

Come si esplorano l'amore e l'identità quando non si conformano alle aspettative tradizionali? Pivot of Hearts, un imminente romanzo visivo ambientato a San Paolo, Brasile, invita i giocatori a immergersi nelle complessità delle relazioni attraverso gli occhi di un protagonista taiwanese-brasiliano. In occasione del Visual Novel Fest di Steam (3-10 marzo), Dragonroll Studio rilascerà una demo aggiornata con risorse migliorate, animazioni più fluide ed effetti sonori coinvolgenti, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere una storia profonda e autentica che esplora relazioni non monogame.

“Siamo molto entusiasti di condividere i progressi di Pivot of Hearts durante il Visual Novel Fest. Il nostro team, piccolo ma appassionato, lavora con dedizione a questo progetto dal 2019, e ora che il traguardo è vicino, non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori cosa abbiamo in serbo per loro. Il nostro romanzo visivo introduce un tocco di freschezza al genere, sia nel gameplay che nelle tematiche. La meccanica ispirata ai tarocchi consente un'ampia espressione personale senza sacrificare la narrazione, mentre la nostra esplorazione della non-monogamia mira a offrire una prospettiva nuova e lontana dalle rappresentazioni stereotipate comuni nei romanzi visivi”, afferma Wilson Kazuo Mizutani, sviluppatore principale.

"Volevamo creare un senso di familiarità nel gioco, con personaggi che facessero esclamare ai giocatori: 'Oh, conosco quel tipo!'. Lo stesso vale per molti luoghi e attività rappresentati in Pivot of Hearts. Alcuni elementi potrebbero risultare inediti per il pubblico internazionale: ad esempio, abbiamo voluto dare risalto alla Festa Junina, una celebrazione brasiliana che merita la stessa visibilità di festival come il Matsuri o gli eventi scolastici nei media giapponesi. È un'ambientazione perfetta per il romanticismo!", aggiunge Lívia Santos, direttrice artistica.

Guarda il teaser di Pivot of Hearts qui: https://youtu.be/8hcf-zlmm0a

Una storia di rappresentazione e inclusione

Pivot of Hearts segue il viaggio di uno sviluppatore di giochi taiwanese-brasiliano che naviga in relazioni e scoperte di sé nella moderna San Paolo. Dopo un lungo periodo di isolamento, Wén Xiàn inizia a trovare le possibilità di riaprire il suo cuore: improvvisamente si riconnette con Etsuko, qualcuno importante del suo passato e forma un legame inaspettato con un nuovo collega, Cauã. Questi incontri hanno scatenato il protagonista in un viaggio per mettere in discussione tutte le sue vecchie nozioni di amore. Attraverso i suoi quattro capitoli, cinque finali e oltre 100.000 parole, il G Ame approfondisce la diversità delle strutture relazionali, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'etnia e i tipi di corpo, offrendo una narrazione autentica e raramente vista nei giochi.

Gameplay unico e profondità culturale

Mescolando la tradizionale narrazione del romanzo visivo con meccaniche interattive ispirate ai tartot, Pivot of Hearts offre ai giocatori un'esperienza ricca e coinvolgente. Il design del gioco celebra la vibrante cultura di San Paolo, con band di metallo immaginario, riferimenti nostalgici di anime/giochi e ambienti urbani riccamente dettagliati.

Accessibilità ed esperienza del giocatore

Impegnati a garantire un'esperienza inclusiva, Pivot of Hearts incorpora design e impostazioni focalizzate sull'accessibilità, rendendo il gioco accogliente per un vasto pubblico, indipendentemente dalla competenza di background o da gioco. Il gioco risuona con coloro che cercano storie di crescita, amore e identità, siano essi giocatori, appassionati di anime o fan dei media guidati dalla narrazione.

Scarica ora la demo di Pivot of Hearts su Steam