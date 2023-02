WILD HEARTS DISPONIBILE OGGI

OGGI INIZIA UNA NUOVA EPICA AVVENTURA IN WILD HEARTS™, IL GIOCO DI CACCIA AAA DI EA E KOEI TECMO AMBIENTATO NEL GIAPPONE FANTASY FEUDALE Padroneggiate un'antica tecnologia e date la caccia a gigantesche bestie immerse nella natura in questo innovativo gioco di caccia, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Contenuti successivi al lancio, tra cui le sottospecie di Kemono, in arrivo a marzo



Guarda il trailer della storia qui

Oggi, Electronic Artse KOEI TECMO danno il benvenuto ai cacciatori nella terra di Azuma in WILD HEARTS, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store. WILD HEARTS è un nuovo tipo di gioco di caccia che trasporta i giocatori in un'avventura epica nel Giappone medievale fantasy. Con l'aiuto di una sofisticata tecnologia antica, nota come Karakuri, i giocatori combatteranno contro gigantesche bestie, i Kemono, immerse nella natura che si stanno scatenando nella terra di Azuma a costo della vita dei suoi cittadini. "Con WILD HEARTS, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un gioco di caccia che offrisse ai giocatori un'esperienza nuova e innovativa in un'ambientazione bellissima e fantastica", ha dichiarato Yosuke Hayashi, vicepresidente esecutivo di KOEI TECMO GAMES CO, LTD. "La libertà e la flessibilità dell'esclusivo sistema Karakuri, combinato con i temibili Kemono immersi nella natura e con la possibilità di fare squadra e di cacciare con gli amici online in cooperativa, crea un'esperienza di combattimento completamente nuova, che spinge i giocatori a essere creativi e ad avere il controllo. Non vediamo l'ora di vedere come i giocatori esploreranno tutte le possibilità". "Insieme al team Omega Force di KOEI TECMO, siamo entusiasti di introdurre il vibrante mondo fantasy di WILD HEARTS nella nostra linea di titoli EA Originals", ha dichiarato Stuart Lang, Vice President, Global Brand, Electronic Arts. "Omega Force ha alzato il livello del genere di caccia, ridefinendo l'esperienza di caccia AAA per una nuova generazione di giocatori". Dal falco solare Amaterasu al massiccio cinghiale Kingtusk fino all'imponente tigre del vento Golden Tempest, i Kemono esercitano il potere della natura per rimodellare l'ambiente circostante in base alle loro esigenze. Dopo un terribile combattimento con il lupo invernale Deathstalker, i giocatori diventano detentori dell'antica tecnologia Karakuri e sono costretti a ripristinare l'equilibrio nella regione. Rimasta inattiva per molti anni, la tecnologia Karakuri ora ripristinata permette ai giocatori di adattare e modellare l'ambiente circostante in zone di caccia creative, ideali per abbattere il gigantesco Kemono. In WILD HEARTS, i giocatori viaggiano attraverso Azuma come lupi solitari o come cacciatori di branco con un massimo di due amici grazie alle funzioni co-op e crossplay del gioco su tutte le piattaforme. I giocatori possono espandere i loro piani di battaglia e intraprendere missioni speciali durante la caccia in branco, unirsi ad altri cacciatori nel mondo o affrontare Kemono da soli. La caccia non è finita al lancio! I giocatori di WILD HEARTS potranno contare su una serie di aggiornamenti dei contenuti successivi al lancio, disponibili senza costi aggiuntivi a partire dal mese prossimo. L'aggiornamento di marzo introdurrà il Laharback Hellfire volatile, e una nuova sottospecie di lupo Kemono Grimstalker, parente del temibile Deathstalker, oltre a nuove missioni, nuove varianti di armature e armi, nuovi talismani, nuove emote, timbri di chat e altro ancora. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui futuri contenuti di WILD HEARTS. L'edizione standard di WILD HEARTS è disponibile da subito nei negozi al dettaglio e in digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S al prezzo di €79,99 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Il gioco sarà accessibile ai giocatori con voci fuori campo in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. I membri di EA Play possono unirsi alla caccia in WILD HEARTS per un massimo di 10 ore, combattendo i potenti Kemono fino alle porte di Minato. I membri di EA Play Pro hanno ora accesso illimitato alla Karakuri Deluxe Edition, che include due set di armature cosmetiche (Karakuri Samurai e Karakuri Ninja), una Lanterna Tsukumo decorativa, una varietà di timbri grafici e tre diverse emotes, tra cui lo Spirito Combattente, Grovel e Conch.

Altre News per: wildheartsdisponibileoggi