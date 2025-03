Realme MWC 2025: Serie 14 Pro, Ai E Imaging

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha presentato al MWC 2025 il suo piano strategico triennale, che si propone di raddoppiare la base di utenti globali e di raggiungere il successo nel mercato di fascia medio-alta. Con il suo debutto al MWC, realme ha anche annunciato il lancio globale della serie realme 14 Pro e ha presentato l'innovativo concept di obiettivo intercambiabile.

“Con l'inizio di una nuova era di crescita, realme si impegna a sviluppare i propri prodotti in base alle esigenze degli utenti per raggiungere risultati sostenibili”, ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. “Il nostro nuovo piano strategico si concentra non solo sull'espansione del mercato, ma anche sulla nostra dedizione al sostegno delle giovani generazioni, superando le aspettative degli utenti globali nel campo della tecnologia”.

Un obiettivo ambizioso: raddoppiare la base utenti globale in tre anni

realme ha intenzione di accelerare il suo avanzamento sul mercato a partire dal 2025, dopo che nel quarto trimestre del 2024 è diventato uno dei brand di smartphone in più rapida crescita in paesi come Italia, Spagna e Messico. L'azienda è pronta a fare da apripista alla crescita in oltre 100 mercati in tutto il mondo e nei prossimi tre anni, mira a raddoppiare la propria base di utenti a livello globale e a stabilire una forte presenza nel mercato di fascia medio-alta.

realme ha registrato una crescita notevole in Europa nel 2024, con un’espansione del 32% YoY nel Q4, trainata da forti riprese in Europa Occidentale. La performance è rimasta stabile in Europa orientale e centrale, assicurando una quota di mercato stabile tra le prime 4 in Europa per tutto l'anno[1]. Ora, il brand mira a superare i 10 milioni di vendite annuali in Europa entro tre anni.

Per realizzare questa visione strategica, l'azienda ha definito una roadmap con focus sulla pianificazione dei prodotti, sul potenziamento del brand e sulle innovazioni tecnologiche.

In occasione del MWC 2025, realme ha svelato il posizionamento globale delle sue tre linee di prodotti di punta, ognuna delle quali mira a creare straordinarie esperienze tecnologiche che superino le aspettative dei giovani utenti di tutto il mondo. La serie GT, denominata “Next-Level Performance Flagship with AI”, offre prestazioni di punta, un'esperienza di gioco eccezionale, una tecnologia AI all'avanguardia e immagini ultra-nitide, elevando le esperienze degli utenti a nuovi livelli. La serie numerica, caratterizzata da “Next-gen performance & Camera”, combina senza soluzione di continuità prestazioni potenti, eccezionali capacità di imaging e un design sorprendente, consentendo ai giovani utenti di eccellere sia nelle attività quotidiane che nei videogiochi. La serie C, che si posiziona come “Better Tech for Youth”, offre esperienze fluide e durature senza eguali nel suo segmento di prezzo.

Confermando il suo impegno a sostegno della tecnologia, realme promette di fornire la migliore esperienza di processore del segmento e una batteria potente in tutte le linee di prodotti, dalla serie GT alla serie numerica e alla serie C. realme continuerà anche a guidare il trend dell'integrazione dell'AI negli smartphone, stimolando l'innovazione e dando voce ai giovani utenti. Attraverso l'iniziativa NEXT AI, il brand si concentra sulla fornitura di tecnologie avanzate, accessibili e user-friendly nei settori dell'imaging AI, dell'efficienza AI e dei giochi AI. Nei prossimi tre anni, realme intende fornire 100 milioni di smartphone abilitati all'AI a livello globale, elevando le capacità dell'AI mobile e ispirando la prossima generazione a esplorare le possibilità illimitate dell'AI.

Lo sguardo ai giovani utenti: partnership gaming e IP entusiasmanti

A partire dal 2025, realme punta a diventare un brand tecnologico leader per prestazioni, design e che parla ai giovani, attraverso un ambizioso piano triennale ricco di iniziative d’impatto.

realme annuncia nuove collaborazioni con le principali aziende di gaming, con l’obiettivo di ispirare i giovani a coltivare la loro passione con ancora più determinazione. Unendo le forze con titoli leggendari come Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Free Fire, Honor of Kings (HOK) e Battlegrounds Mobile India (BGMI), queste partnership daranno vita a eventi entusiasmanti, audaci co-branding di IP e innovazioni tecniche all’avanguardia. Il tutto per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. In arrivo emozionanti tornei esports, tecnologie rivoluzionarie ed esclusive personalizzazioni di prodotto.

Inoltre, realme avvierà collaborazioni intersettoriali con IP iconiche, in sintonia con la cultura e i valori dei giovani di tutto il mondo, creando connessioni autentiche che li ispirino e coinvolgano.

Nel 2025, realme è pronta ad annunciare partnership entusiasmanti con i principali brand dell'intrattenimento e del lusso, che sfoceranno nel lancio di prodotti esclusivi in edizione limitata che incarnano lo spirito e la creatività di queste collaborazioni, stabilendo nuovi standard nel settore.

Serie realme 14 Pro: il party phone definitivo con il primo sistema a triplo flash del mondo

Al MWC 2025, realme ha presentato realme 14 Pro Series, la prima linea di smartphone al mondo con sistema di cambio colore in base alla temperatura. Questa serie ha l'obiettivo di portare le caratteristiche di un flagship su dispositivi di fascia media, con progressi nel design, imaging e nelle prestazioni. In collaborazione con lo studio di design Valeur Designers, realme introduce l'”Unique Pearl Design” nella Serie 14 Pro.

Con una fotocamera flagship di fascia media, il realme 14 Pro+ ridefinisce l'imaging di fascia media con specifiche da flagship. È dotato di una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP abbinata all’esclusivo teleobiettivo periscopico (sensore Sony IMX882 da 1/2"), che permette al SuperZoom da 120X di catturare dettagli distanti con una chiarezza simile a quella di una DSLR. Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 5G e da NEXT AI, introduce il triplo flash MagicGlow per ritratti notturni professionali, insieme ad AI Ultra Clarity 2.0 per rendere più nitide le immagini sfocate. Il dispositivo vanta una batteria titanica da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W, un display quadricurvo senza cornici da 1,5K (rapporto schermo/corpo del 93,8%) e la certificazione rugged IP69/68/66 per riprese subacquee fino a 1 ora.

Progettato per chi desidera il perfetto equilibrio tra portabilità e autonomia, il realme 14 Pro vanta un design ultra-sottile da 7,55 mm e una potente batteria titanica da 6.000 mAh, offrendo fino a 17 ore di riproduzione video con una sola carica. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, ottimizzato per l'efficienza e di una fotocamera principale Sony IMX882 OIS da 50MP con AI Ultra Clarity 2.0. Pur senza un obiettivo a periscopio, il realme 14 Pro mantiene il triplo flash MagicGlow, garantendo scatti vividi anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e offre la stessa resistenza IP69/68/66 del Pro+.

Espansione del portfolio: realme 14x e Buds Air7

Completano la serie 14 Pro due nuovi prodotti pensati per le diverse esigenze degli utenti.

realme 14x 5G, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6300 e dotato di una grande batteria da 5.000 mAh, ridefinisce la solidità del dispositivo con una resistenza agli urti di livello militare. Ideale per gli avventurieri, unisce prestazioni robuste e affidabilità.

I realme Buds Air7 sono l'ultima novità in fatto di auricolari del brand, offrendo cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 52 dB e certificazione Hi-Res Audio Wireless. Con una durata fino a 52 ore di riproduzione totale, garantiscono un'esperienza audio senza interruzioni. Grazie alla resistenza alla polvere e all'acqua IP55, Buds Air7 sono progettati per adattarsi a uno stile di vita dinamico e sempre in movimento.

Il concept dell'obiettivo intercambiabile: uno sguardo al futuro dell'imaging

Al MWC 2025, realme ha inoltre presentato il suo innovativo concept dell'obiettivo intercambiabile, un prototipo che sfida le convenzioni della fotografia mobile. Questo dispositivo visionario è dotato di un sensore Sony personalizzato da 1 pollice abbinato a un sistema di montaggio dell'obiettivo brevettato, che consente agli utenti di collegare gli obiettivi DSLR direttamente allo smartphone. Con due obiettivi professionali – 73 mm per il ritratto e 234 mm per il teleobiettivo – offre una chiarezza ottica straordinaria, mai vista prima nei dispositivi mobili, anche con uno zoom fino a 10x.Pur non essendo ancora un prodotto in serie, questo concept rappresenta l’impegno di realme a spingersi oltre i confini dell’innovazione.

NEXT AI: la creatività alimentata dall'AI

realme ha anche presentato in anteprima due tecnologie di imaging AI all'avanguardia, che rendono l'editing di foto e video molto più semplice. AI Voice-based Retoucher consente agli utenti di modificare le foto con la sola voce. È sufficiente chiedere: “cambia lo sfondo”, “cambia il cielo in un tramonto” o “aggiungi i fuochi d'artificio sullo sfondo” per vedere cosa succede in tempo reale. AI Video Eraser è un'altra funzione che permette di rimuovere oggetti o persone indesiderate dai video con un solo tocco.

La missione di realme di democratizzare la tecnologia si estende anche all'AI. Queste funzioni riflettono la visione di realme sull'AI: strumenti che semplificano e non complicano. Queste tecnologie sono attualmente in fase di pre-ricerca e sviluppo, con l'intenzione di integrarle nei dispositivi futuri.

Prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti saranno disponibili da oggi, 3 marzo. Si consiglia di verificare i dettagli presso i rivenditori locali.

