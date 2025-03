Agguato a Napoli: ucciso un 34enne a Fuorigrotta

Questa mattina, intorno alle 6:40, un agguato a Napoli ha provocato la morte di un uomo di 34 anni e il ferimento grave di un 41enne. L'episodio è avvenuto in piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, all'altezza del bar Bellone, vicino a una stazione della metropolitana e a un incrocio trafficato.

Le vittime, entrambe già note alle forze dell'ordine, sono state trasportate all'ospedale San Paolo. Il 34enne, identificato come Pasquale D'Anna, è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravi ferite riportate. Il 41enne, Massimo Aragiusto, è ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, D'Anna e Aragiusto si trovavano all'interno di un'auto parcheggiata in doppia fila davanti al bar quando un assalitore su uno scooter si è avvicinato e ha aperto il fuoco. L'auto, colpita dai proiettili, è finita contro due scooter in sosta.

Pasquale D'Anna era ritenuto vicino a clan del quartiere di Pianura, zona caratterizzata da tensioni tra gruppi criminali. Era legato agli ambienti dello spaccio di droga dei clan Calone-Esposito-Marsicano ed era stato coinvolto in un maxi blitz anticamorra tre anni fa. In passato, D'Anna era già stato ferito in un altro agguato.

I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della zona per ricostruire la dinamica dell'agguato e identificare il responsabile. Al momento, non è stato possibile raccogliere la testimonianza del ferito.

