NHL 25: Modalità Arcade e Evento NHL Frenzy in World of Chel

NHL Frenzy includerà tutti i potenziamenti di Arcade e Arcade+ e aggiungerà ora nuovi Eventi Stadio con UFO dotati di raggi speciali che le squadre dovranno evitare e utilizzare a proprio vantaggio. Maggiori dettagli di seguito:

Abduction Beam: un UFO con un potente raggio traente comparirà sul ghiaccio e tutti i giocatori catturati verranno trascinati via

Laser Attack - l'UFO invierà raggi laser che colpiranno e divideranno il ghiaccio lasciando scie di fuoco che elimineranno per un periodo di tempo qualsiasi giocatore che attraversa l'area

Le ricompense bonus in palio includono 100 dischi marziani, 2X XP giocatore e 2X XP Battle Pass.

Ricordiamo che NHL Arcade è un evento WoC 3 contro 3 a tempo limitato che riporta le Big Heads in una versione rivisitata del classico arcade frenetico e ricco di azione. Le squadre si sfidano per essere le prime a raggiungere cinque gol senza toccare i vetri, rompere le regole o interruzioni nel gioco. Tutti i giocatori hanno la stessa valutazione OVR e altezza/peso: questo rende i potenziamenti e gli ostacoli il vero fattore che fa la differenza. I giocatori possono allearsi con gli amici o iniziare a giocare come pattinatori singoli o come portieri della propria squadra.

Il divertente gameplay di NHL Frenzy senza esclusione di colpi durerà fino alla fine del modulo dell'evento il 10 marzo. Altri eventi NHL Arcade saranno resi disponibili durante tutto l'anno.

EA SPORTS NHL 25 ha regalato ai giocatori nuove esperienze, come la PWHL, che per la prima volta è entrata in un gioco di hockey, e il recente 4 Nations Face-Off, in cui la simulazione EA SPORTS ha previsto correttamente la vittoria del Canada con un gol vincente di McDavid ai tempi supplementari.

