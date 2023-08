EA SPORTS NHL 24 - World of Chel

Dopo aver rivelato la scorsa settimana NHL 24 e l'atleta di copertina Cale Makar, EA SPORTS ha presentato una serie di nuovi ed entusiasmanti cambiamenti in arrivo per la modalità World of Chel con un nuovo video di approfondimento.

Scopri come i giocatori abbiano accesso a più modalità di gioco, e possano connettersi ed esprimersi con la versione più dinamica di World of Chel nel nuovissimo trailer di approfondimento.

NHL 24 sarà disponibile a livello globale il 6 ottobre 2023 su PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One, con tre giorni di accesso anticipato, dual-entitlement e molto altro se i fan preordineranno la X-Factor Edition. I fan possono preordinare il gioco ora per salire sul ghiaccio e sperimentare in anticipo i miglioramenti del gameplay, che cambiano davvero le carte in tavola.

