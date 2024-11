NHL Arcade - World of Chel Season 1

NHL Arcade viene lanciato oggi in EA SPORTS NHL 25 come parte di World of Chel Season 1

Con la stagione NHL nel pieno del suo svolgimento, NHL Arcade, il gioco più amato dai fan, torna oggi in NHL 25 come evento a tempo limitato che apparirà di nuovo nel calendario della stagione di World of Chel. I giocatori di World of Chel possono giocare a una versione moderna 3 contro 3 di questo classico arcade dal ritmo incalzante e ricco di azione, con potenziamenti stravaganti che portano l'hockey su ghiaccio a un livello superiore.

Si gioca nella NHL Arcade Arena, una pista su misura senza vetro, regole o interruzioni, dove il primo a segnare cinque gol o i cinque minuti di overtime decidono il vincitore. Tutti i giocatori hanno lo stesso punteggio OVR e la stessa altezza/peso, per cui sono i potenziamenti a fare la differenza. I giocatori possono fare squadra con gli amici o lanciarsi in una partita come pattinatori o portieri da soli.

A partire da oggi, venerdì 15 novembre, alle ore 19:00, WoC presenterà una delle tre varianti della modalità Arcade nelle prossime settimane e mesi, offrendo ai giocatori nuovi potenziamenti ed eventi nello stadio per mantenere l'esperienza sempre innovativa ed emozionante.

NHL ARCADE

Una rivisitazione in chiave moderna di un classico. Prendete il controllo di uno qualsiasi dei giocatori in pista, portiere compreso. Rilasciate potenziamenti per la squadra effettuando body check o tirando in porta.

Potenziamenti in primo piano:

Supershot - Un tiro imprendibile che apre la strada verso la rete e abbatte il portiere, creando una folle corsa al rimbalzo

Big Player - Diventate difensori straordinari aumentando in grandezza. Eseguite dei mega check che possono mandare fuori pista i giocatori avversari

Freeze - Congelate un avversario e guadagnate un breve vantaggio giocatore. I giocatori congelati possono uscire prima dal ghiaccio schiacciando i pulsanti.

Banana - Un trio di banane crea scompiglio dando la possibilità di abbattere i pattinatori avversari

Super Speed - Indossate un paio di razzi e sfrecciate sul ghiaccio a una velocità accecante

Double Score - Come suggerisce il nome, raddoppiate i gol quando questo power-up è attivo

Small Goalie - Questo potenziamento rimpicciolisce il portiere avversario per aumentare le possibilità di segnare, ma anche i portieri più piccoli possono compiere parate eroiche

Big Goalie - Ingrandite il vostro portiere per fare grandi parate e fermare anche i Supershots! Ricordate che i grandi portieri hanno più possibilità di farvi realizzare un goal passando fra gli spazi lasciati dalla loro posizione.

NHL ARCADE+

Questo sequel spirituale presenta tutte le caratteristiche di NHL Arcade e quattro potenziamenti aggiuntivi per aggiungere scompiglio sul ghiaccio.

Potenziamenti in primo piano:

Lightning - I fulmini aggiungono una scossa di elettricità al gioco e possono fulminare chiunque - amico, nemico o disco - mettendolo fuori gioco per un breve periodo

Curse - Si tratta di una bambola voodoo che lancia una maledizione e inverte i comandi

TNT Puck - Trasforma il disco in un esplosivo cambia-gioco, abbattendo chiunque si trovi nel suo raggio d'azione

Angry Mascot - Ricevete l'aiuto della mascotte del vostro club e lasciatela libera di correre, distruggendo chiunque si trovi sulla sua strada

NHL FRENZY

L’azione di NHL letteralmente fuori dal mondo. Gareggiate nell'esilarante esperienza NHL Arcade con ospiti ultraterreni che portano con sé alcune nuove sorprese.

Potenziamenti in primo piano:

Abduction Beam - Un UFO farà esplodere un raggio catturante sul ghiaccio e ogni giocatore catturato nel raggio sarà messo fuori gioco per un certo periodo di tempo

Laser Attack - Un UFO invia raggi laser che colpiscono e spaccano il ghiaccio, lasciando dietro di sé scie di fuoco che mettono fuori gioco tutti i giocatori che attraversano l'area per un certo periodo di tempo.

Questa è la prima stagione di contenuti aggiuntivi in arrivo in EA SPORTS NHL 25.