Treviso, larve nella pasta al pomodoro: allarme nella mensa scolastica di Roncade

A San Cipriano di Roncade, in provincia di Treviso, si è verificato un grave episodio durante il servizio mensa della scuola elementare. Alcuni alunni di quarta elementare hanno trovato larve nei piatti di pasta al pomodoro loro serviti. Una maestra ha prontamente fotografato il cibo contaminato, impedendo ai bambini di consumarlo, e ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti.

Il sindaco di Roncade, Marco Donadel, è stato immediatamente informato dell'incidente. Ha attivato il biologo comunale per raccogliere campioni del cibo contaminato, inviandoli al Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione (SIAN) dell'Ulss 2 per le analisi del caso.

I genitori degli alunni hanno espresso forte preoccupazione e indignazione per quanto accaduto. Alcuni di loro avevano già segnalato in passato disservizi relativi alla qualità del cibo fornito dalla mensa scolastica. L'azienda responsabile del servizio di ristorazione, attiva nella scuola dallo scorso settembre e operante anche in altri istituti della zona, sarà chiamata a fornire spiegazioni dettagliate sull'accaduto.

L'amministrazione comunale ha assicurato che, una volta ottenuti i risultati delle analisi, saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza alimentare degli studenti e prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro.

