Tentato furto al Santuario delle Grazie di Teramo: ladri si rifugiano nella mensa Caritas

Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2024, un gruppo di malviventi ha tentato di introdursi nel Santuario delle Grazie di Teramo. Non riuscendo a forzare gli ingressi principali, i ladri hanno rivolto la loro attenzione alla vicina mensa della Caritas. Qui, dopo aver forzato una porta laterale, si sono introdotti nei locali e hanno consumato cibo destinato ai bisognosi.

Il personale della Caritas, giunto sul posto nelle prime ore del mattino, ha trovato segni evidenti dell'intrusione: porte forzate, cibo consumato e disordine nei locali. Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi al Santuario delle Grazie, grazie al fallimento del tentativo di effrazione. Le autorità locali invitano la cittadinanza a segnalare qualsiasi attività sospetta e a collaborare attivamente per prevenire ulteriori episodi simili.

La comunità locale ha espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'importanza di proteggere luoghi di culto e strutture dedicate all'assistenza dei più bisognosi. Le istituzioni stanno valutando l'implementazione di misure di sicurezza aggiuntive per prevenire futuri tentativi di furto o vandalismo.

Le indagini sono in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalle autorità competenti man mano che emergeranno nuovi dettagli.