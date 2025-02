Polemica a Montevarchi: pane e olio ai bambini con famiglie morose nella mensa scolastica

A Montevarchi, in provincia di Arezzo, è scoppiata una nuova polemica riguardante la decisione dell'amministrazione comunale di servire pane e olio come pasto sostitutivo agli alunni le cui famiglie non hanno saldato il pagamento del servizio mensa. Questa pratica, introdotta nel 2017, prevede che dopo un mese di morosità, durante il quale vengono inviati solleciti di pagamento, si passi al pasto alternativo. La sindaca Silvia Chiassai Martini ha difeso la misura, sottolineando che in passato il regolamento prevedeva l'interruzione totale del servizio per i morosi. Ha inoltre evidenziato che l'applicazione del regolamento ha ridotto significativamente l'insolvenza, passando da 85.000 a 6.000 euro, e che le famiglie in difficoltà economiche sono supportate dai servizi sociali. Tuttavia, l'opposizione, rappresentata dal Partito Democratico locale, critica duramente la pratica, definendola discriminatoria e lesiva per i bambini coinvolti. Anche l'assessora regionale all'Istruzione della Toscana, Alessandra Nardini, ha espresso indignazione, definendo la situazione "vergognosa" e chiedendo un cambio di rotta da parte dell'amministrazione comunale.

