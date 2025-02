Motomondiale 2025: Programma e Trasmissione del GP di Thailandia

Il Campionato Mondiale MotoGP 2025 prende il via questo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia sul circuito internazionale di Buriram. La stagione inizia con grande attesa, soprattutto per il debutto di Marc Márquez nel team Ducati Lenovo. Purtroppo, il campione in carica Jorge Martín non parteciperà a causa di un infortunio alla mano sinistra.

Programma del GP di Thailandia 2025 (Orari Italiani):

Venerdì 28 febbraio:

03:00-03:35: Prove Libere 1 Moto3

03:50-04:30: Prove Libere 1 Moto2

04:45-05:30: Prove Libere 1 MotoGP

07:15-07:50: Prove Libere 2 Moto3

08:05-08:45: Prove Libere 2 Moto2

09:00-10:00: Pre-Qualifiche MotoGP

Sabato 1 marzo:

02:40-03:10: Prove Libere 3 Moto3

03:25-03:55: Prove Libere 3 Moto2

04:10-04:40: Prove Libere 2 MotoGP

04:50-05:30: Qualifiche MotoGP

06:50-07:30: Qualifiche Moto3

07:45-08:25: Qualifiche Moto2

09:00: Sprint Race MotoGP

Domenica 2 marzo:

04:40-04:50: Warm Up MotoGP

06:00: Gara Moto3

07:15: Gara Moto2

09:00: Gara MotoGP

Trasmissione TV e Streaming:

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW TV. Le qualifiche del sabato e la Sprint Race della MotoGP saranno visibili in diretta anche su TV8, mentre le gare di domenica saranno trasmesse in differita sullo stesso canale.

Il Gran Premio di Thailandia inaugura una stagione ricca di aspettative, con 22 gare in calendario e l'introduzione di nuovi circuiti come Brno e Ungheria. La competizione si preannuncia intensa, con Marc Márquez e Francesco Bagnaia tra i principali protagonisti.

