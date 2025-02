14 titoli in arrivo su GeForce NOW a marzo

Titoli AAA si aggiungono alla libreria cloud, tra cui ‘Split Fiction’ e l’ultimissimo aggiornamento di ‘Honkai: Star Rail’

GeForce NOW porta una nuova selezione di giochi per i suoi utenti, offrendo la possibilità di giocare su qualsiasi dispositivo senza la necessità di hardware di fascia alta. Che tu preferisca avventure ricche d’azione, RPG immersivi o simulazioni strategiche, troverai titoli da riprodurre in streaming con prestazioni elevate.

A marzo sono in arrivo 14 nuovi titoli su GeForce NOW tra cui lanci al day one come Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows, inZOI e molti altri ancora.

Questa settimana arrivano nel cloud sei nuovi titoli, tra cui l’iconica Halo: The Master Chief Collection di Xbox Game Studios, disponibile per lo streaming su tutti i dispositivi. Questa raccolta riunisce la leggendaria saga di Halo, comprese le versioni rimasterizzate di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach e Halo 4, offrendo agli utenti un’ampia gamma di campagne single-player ed esperienze multiplayer.

Infine, non perdere l’ultimo aggiornamento per Honkai: Star Rail versione 3.1. “Light Slips the Gate, Shadow Greets the Throne” introduce un nuovo capitolo nel viaggio di Flame-Chase, insieme a nuovi personaggi giocabili e altre novità. Con GeForce NOW, gli utenti possono accedere immediatamente agli aggiornamenti senza dover attendere download o installazioni.

La lista complete della settimana include:

Balatro (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

The Evil Within 2 (Epic Games Store, Steam, e Xbox disponibile su PC Game Pass)

Halo: The Master Chief Collection (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)

Murky Divers ( Steam )

) Somerville (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

E date un’occhiate alle prossime uscite di marzo:

Dragonkin: The Banished (Nuovo rilascio su Steam 6/03)

Split Fiction (New release on EA App and Steam, 6/03)

Split Fiction: Friend’s Pass (New release on EA App and Steam, 6/03 App)

Assassin's Creed Shadows (Nuovo rilascio su Steam e Ubisoft Connect, 20/03)

Wreckfest 2 (Nuovo rilascio su Steam, 20/03)

Killing Floor 3 (Nuovo rilascio su Steam, 25/03)

Atomfall (Nuovo rilascio su Steam e Xbox disponibile su PC Game Pass, 27/03)

The First Berserker: Khazan (Nuovo rilascio su Steam, 27/03)

inZOI (Nuovo rilascio su Steam, 28/03)

City Transport Simulator: Tram (Steam)

Dave the Diver ( Steam )

) The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam)

Motor Town: Behind The Wheel (Steam)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Steam)

