MotoGP 2025: Tutto ciò che devi sapere su calendario e piloti

La stagione MotoGP 2025 è pronta a partire, con il primo Gran Premio previsto in Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo.

Quest'anno, il campionato presenta un calendario record di 22 gare in 18 paesi, concludendosi il 16 novembre a Valencia. Tra le novità, il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno e l'introduzione del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park. Escono invece dal calendario i Gran Premi di India e Kazakistan.

Calendario completo MotoGP 2025:

Thailandia (28 febbraio - 2 marzo) Argentina (14 - 16 marzo) Americhe (28 - 30 marzo) Qatar (11 - 13 aprile) Spagna (25 - 27 aprile) Francia (9 - 11 maggio) Gran Bretagna (23 - 25 maggio) Aragona (6 - 8 giugno) Italia (20 - 22 giugno) Olanda (27 - 29 giugno) Germania (11 - 13 luglio) Repubblica Ceca (18 - 20 luglio) Austria (15 - 17 agosto) Ungheria (22 - 24 agosto) Catalogna (5 - 7 settembre) San Marino e Riviera di Rimini (12 - 14 settembre) Giappone (26 - 28 settembre) Indonesia (3 - 5 ottobre) Australia (17 - 19 ottobre) Malesia (24 - 26 ottobre) Portogallo (7 - 9 novembre) Valencia (14 - 16 novembre)

Team e piloti MotoGP 2025:

Ducati Lenovo (ufficiale): Francesco Bagnaia e Marc Márquez

Francesco Bagnaia e Marc Márquez Aprilia Racing (ufficiale): Jorge Martín e Marco Bezzecchi

Jorge Martín e Marco Bezzecchi Gresini Racing MotoGP (clienti Ducati): Fermín Aldeguer e Álex Márquez

Fermín Aldeguer e Álex Márquez LCR Honda (clienti Honda): Johann Zarco e Somkiat Chantra

Johann Zarco e Somkiat Chantra Monster Energy Yamaha MotoGP (ufficiale): Fabio Quartararo e Álex Rins

Fabio Quartararo e Álex Rins Pertamina Enduro VR46 Racing (clienti Ducati): Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio Prima Pramac Yamaha: Jack Miller e Miguel Oliveira

Jack Miller e Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing (ufficiale): Brad Binder e Pedro Acosta

Brad Binder e Pedro Acosta Red Bull KTM Tech3 (clienti KTM): Maverick Viñales ed Enea Bastianini

Maverick Viñales ed Enea Bastianini Repsol Honda (ufficiale): Luca Marini e Joan Mir

Luca Marini e Joan Mir Trackhouse Racing (clienti Aprilia): Raúl Fernández e Ai Ogura

Da notare l'importante cambio di squadra di Marc Márquez, che si unisce al team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia. Inoltre, Jorge Martín, campione in carica, passa ad Aprilia Racing insieme a Marco Bezzecchi.

Il formato delle sprint race è confermato anche per il 2025. Le qualifiche si svolgeranno il sabato mattina, seguite dalla sprint race nel pomeriggio. Le sprint race assegneranno punti ai primi 9 classificati (12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, e così via fino a 1 punto per il nono). Questi punti saranno cruciali nella corsa al titolo mondiale.

La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni, con nuovi circuiti, cambi di team significativi e un calendario esteso che promette spettacolo per gli appassionati di MotoGP in tutto il mondo.

Marc Márquez domina il primo giorno di test MotoGP a Buriram - Nel primo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP 2025 al Circuito Internazionale di Buriram, Marc Márquez ha registrato il miglior tempo, fermando il cronometro a 1'29"184. Il pilota del team Ducati Lenovo ha preceduto il fratello Álex Márquez, del team Gresini Racing, di 0"465.

La Ducati affronta gli ultimi test a Buriram in vista del Mondiale MotoGP 2025 - A meno di un mese dall'inizio del Campionato Mondiale MotoGP 2025, le squadre si preparano per gli ultimi test ufficiali sul circuito di Buriram, in Thailandia, previsti per il 12 e 13 febbraio. Il primo Gran Premio della stagione si terrà sullo stesso tracciato il 2 marzo.

Marquez e Bagnaia: Collaborazione in Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2025 - A poche settimane dall'inizio del Mondiale MotoGP 2025, previsto per il 2 marzo a Buriram, Thailandia, la Ducati è impegnata in una tre giorni di test sul circuito di Sepang, in Malesia, che si concluderà venerdì 7 febbraio. Marc Marquez, al suo esordio con la nuova moto, ha registrato il secondo miglior tempo nella prima giornata di prove, subito dietro a Fabio Quartararo.