Dalla Cina con furore: tutto quello che devi sapere per risparmiare su Aliexpress

Praticamente tutto, queste due parole descrivono quel che il portale offre ai visitatori. Chiamarlo bazar, e-commerce o store online può non rendere l’idea. È Aliexpress, il luogo virtuale dove tutti vendono di tutto in un apparente caos di prezzi e modelli. Districarsi in questa confusione di articoli può riservare delle buone opportunità. Basta sapersi muovere nel modo più adeguato. Questa breve guida offre una sintetica base per acquistare dallo store in modo più tranquillo e con lo sguardo puntato verso il vero affare.

1) La varietà, riuscire a sfruttarne i punti di forza

Una semplice consultazione tramite il motore di ricerca dello store può subito dare l’idea del mare di venditori che offrono lo stesso prodotto. Spesso però questo non si associa ad una vera qualità della vendita quanto piuttosto alle possibilità che i grandi mercati possono offrire. Dei piccoli “tranelli” sono sempre possibili, è bene saperli riconoscere. Nulla di terribile, lo store infatti gode di un’ottima credibilità ma è sempre meglio tenersi alla larga dal rischio delle classiche “noie da novellini”. Guardare ai feedback ma soprattutto alla dicitura esatta del modello, questi sono i dettagli che possono fare la differenza se si è alla ricerca di un prodotto nello specifico. Il giusto acquisto è già sinonimo di convenienza.

2) Attenzione alla quantità, non fidarsi sempre

Capita anche quando ci si reca al supermercato a fare la spesa settimanale, non sempre dietro al classico “più compri e meno spendi” c’è una vera convenienza. La cara calcolatrice è da sempre la migliore alleata di chi cerca il vero affare. Può capitare che alcuni venditori sul portale sfruttino la formula per trarre un maggior vantaggio con offerte che, incluse le tariffe di spedizione, non sono poi così convenienti. C’è da sfogliare il mare di pagine inerenti allo stesso articolo e confrontare le offerte considerando i costi complessivi. Per fortuna, spesso il parere degli acquirenti coincide con la convenienza. Fidarsi di venditori con maggiori feedback può essere più conveniente.

3) Sfruttare i coupon, come guadagnarne di nuovi

Durante la fase di ricerca degli articoli d’interesse, è sempre bene fare attenzione agli eventuali coupon Aliexpress che il venditore mette a disposizione. Spesso tali vantaggi vengono attribuiti in modo automatico al raggiungimento di determinati requisiti. In taluni casi basta raggiungere nel carrello un determinato quantitativo di prodotti, in altri il bonus viene attribuito all’accoppiamento di specifiche tipologie di articoli. Questa formula può garantire un risparmio di base al momento dell’aggiunta degli articoli nel carrello. Con i coupon, le occasioni viaggiano veloci.

4) Codici sconto, la convenienza che può accumularsi

Inseriti nell’apposito campo al momento dell’acquisto, i codici sconto garantiscono un risparmio ulteriore. L’utilizzo del buono sconto è infatti un valido metodo per alleggerire il totale nel carrello anche nel corso di promozioni speciali. Questo metodo promette un ottimo risultato, soprattutto quando si sceglie il venditore più conveniente. Trovare i coupon è semplice, basta cercare al posto e nel momento giusto. L’applicazione per smartphone dello store è un’ottima risorsa per ottenere i preziosi codici. Anche il web può offrire buone fonti.

5) Spese di spedizione, il prezzo è sempre quello pubblicato?

Dettaglio tipico del bazar Aliexpress, la spedizione può nascondere alcune incognite. Se la ricerca di base per articolo restituisce un prezzo particolarmente basso, spesso è utile tenere conto delle spese di spedizione nello specifico. Trattandosi di un sito di vendita a livello globale, il calcolo di base delle spese di spedizione tiene conto delle destinazioni più vicine. Spesso è infatti il mercato russo ad essere più conveniente. Se la destinazione è l'Europa, scegliere la spedizione standard può richiedere più tempo ma consente di tagliare i costi.

