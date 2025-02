Bologna-Milan Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 20:45, il Bologna ospita il Milan allo stadio Renato Dall'Ara per il recupero della 9ª giornata di Serie A.

La partita, inizialmente prevista per il 26 ottobre, era stata rinviata a causa dell'alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano. Entrambe le squadre sono attualmente a 41 punti in classifica e cercano una vittoria per avvicinarsi al quarto posto, occupato dalla Juventus con 49 punti.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Nel Bologna, Davide Calabria, ex rossonero, potrebbe partire titolare come terzino destro, mentre Orsolini e Ferguson sono favoriti per supportare l'attacco guidato da Castro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

Nel Milan, l'allenatore Conceiçao potrebbe optare per Musah a centrocampo, sacrificando Joao Felix. In attacco, Pulisic, Reijnders e Leao supporteranno l'unica punta Gimenez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio Zona DAZN potranno seguire il match anche sul canale 214 di Sky. Per lo streaming, l'app di DAZN è disponibile su smart TV, dispositivi mobili e tramite SkyQ. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le informazioni fornite da Sky Sport e Corriere dello Sport .

