Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18:00, si disputerà il derby di Milano tra Milan e Inter allo stadio San Siro. Il Milan, dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, cerca riscatto, mentre l'Inter arriva con entusiasmo dopo la vittoria sul Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

L'allenatore del Milan, Sergio Conceição, dovrà fare a meno dello squalificato Fofana a centrocampo. In difesa, è previsto l'esordio di Walker sulla destra, mentre in attacco Abraham dovrebbe partire titolare.

Per l'Inter, il tecnico Simone Inzaghi ha il dubbio legato a Calhanoglu a centrocampo. Se non dovesse essere disponibile, è pronto Asllani a sostituirlo.

Le probabili formazioni sono:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Su Sky, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming tramite le app di DAZN e Sky Go, oltre che su NOW.

