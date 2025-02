Meteo, Maltempo in Italia: allerta gialla in cinque regioni

Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in cinque regioni italiane: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. Questa decisione è stata presa a causa di una perturbazione in allontanamento verso est, che continua però a influenzare il medio Adriatico e il Sud del Paese.

Allerte per regione

Calabria : allerta per temporali e rischio idrogeologico su vari versanti, tra cui Jonico centro-settentrionale e Tirrenico meridionale.

Campania : allerta per rischio idrogeologico in zone come la penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Emilia Romagna : allerta per rischio idraulico sulla pianura modenese.

Puglia : allerta per temporali e rischio idrogeologico nel Salento.

Sicilia: allerta per temporali, rischio idrogeologico e idraulico in aree come il versante tirrenico nord-orientale e le isole Eolie.

Le previsioni meteo per oggi indicano al Nord cieli poco nuvolosi, con un possibile peggioramento nel pomeriggio e nevicate oltre i 1000 metri. Al Centro, attese piogge e temporali sulle coste adriatiche di Marche e Abruzzo, mentre al Sud sono previsti rovesci e temporali diffusi, specialmente in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Si raccomanda alla popolazione delle zone interessate di prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità locali.

