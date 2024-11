Rottamazione quater: scadenza della sesta rata il 30 novembre 2024

Il 30 novembre 2024 rappresenta una data cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater. Entro questa data, è necessario effettuare il pagamento della sesta rata prevista dal piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questo adempimento riguarda coloro che sono in regola con le rate precedenti e che intendono mantenere i benefici concessi dalla misura.

La Rottamazione quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, versando esclusivamente l'importo residuo del debito, senza l'aggiunta di sanzioni, interessi, inclusi quelli di mora, e aggio. Per le multe stradali, la definizione agevolata prevede l'esclusione del pagamento degli interessi e dell'aggio.

È importante ricordare che la normativa concede un margine di tolleranza di cinque giorni per ciascuna rata. Pertanto, i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024 saranno considerati tempestivi. Tuttavia, il mancato pagamento, un versamento oltre il termine ultimo o per importi parziali comporterà la decadenza dai benefici della definizione agevolata, e le somme già versate saranno considerate come acconto sul debito residuo.

Per effettuare il pagamento, i contribuenti possono utilizzare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute", disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le modalità di pagamento includono:

Banche

Uffici postali

Tabaccherie e ricevitorie

Sportelli bancomat abilitati

Canali telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA

Sito web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

App Equiclick

È possibile effettuare il pagamento anche presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa prenotazione di un appuntamento.

Per chi avesse smarrito la "Comunicazione delle somme dovute" o i relativi moduli di pagamento, è possibile scaricarne una copia dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In alternativa, è possibile richiederli via e-mail attraverso l'area pubblica del sito, senza necessità di PIN e password, allegando un documento di riconoscimento.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione il servizio "ContiTu", che consente ai contribuenti di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni degli avvisi o delle cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute".

È fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di pagamento previste per mantenere i benefici della Rottamazione quater ed evitare la decadenza dalla definizione agevolata.

