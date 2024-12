Empoli elimina Fiorentina ai rigori e accede ai quarti di Coppa Italia

Sfida emozionante tra Fiorentina ed Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, con un derby toscano ricco di colpi di scena e risolto ai rigori. La partita si apre con l'Empoli in vantaggio già al 4' grazie a un gol di Ekong, che gela lo stadio Franchi. La Fiorentina, guidata da Palladino, trova il pareggio al 59' con Kean e passa in vantaggio al 70' con Sottil. L'equilibrio viene però ristabilito cinque minuti dopo, quando Esposito segna il gol del 2-2.

I rigori risultano decisivi: gli errori di Kean e Ranieri condannano la Fiorentina, regalando all'Empoli il passaggio ai quarti di finale. La squadra sfiderà ora la vincente tra Juventus e Cagliari.

Prima del match, una nota positiva per la Fiorentina arriva dal dg Alessandro Ferrari, che comunica il miglioramento delle condizioni di Edoardo Bove, uscito dalla terapia intensiva.

Coppa Italia, Lazio-Napoli: Orario, Probabili Formazioni e Dove Vederla in TV e Streaming - Il 5 dicembre, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l'atteso confronto degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Entrambe le squadre sono tra le più in forma della Serie A: la Lazio, guidata da Marco Baroni, occupa attualmente il quinto posto, nonostante la recente sconfitta contro il Parma; il Napoli di Antonio Conte è al vertice della classifica.

Coppa Italia 2024/25: ottavi di finale, programma, tabellone e dove vederla - La Coppa Italia 2024/25 entra nel vivo con gli ottavi di finale, che vedranno protagoniste le principali squadre di Serie A. Le sfide si svolgeranno in due tranche: la prima dal 3 al 5 dicembre 2024 e la seconda dal 17 al 19 dicembre 2024.- Martedì 3 dicembre:Bologna vs.

Coppa Davis: Final 8 in Italia dal 2025 al 2027, Jannik Sinner guida gli azzurri campioni in carica - L'Italia ospiterà la Final 8 della Coppa Davis dal 2025 al 2027, a partire dall'edizione del 2025 che si terrà a Bologna. L'annuncio è stato dato dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF) durante la cerimonia di sorteggio degli incontri del primo turno dei Qualifiers, previsti per febbraio.