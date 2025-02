Esperienza 5G, l’Italia è ancora indietro

Milano e Roma al nono e dodicesimo posto in Europa, secondo la nuova ricerca MedUX

Il report ha analizzato quindici città europee, al primo posto Stoccolma e Porto

MedUX, leader internazionale in test e benchmarking delle reti fisse e mobili, ha presentato il suo report “5G Quality of Experience Benchmark in Europe” per il 2025, che analizza le performance 5G in 15 città europee. Stoccolma e Porto si posizionano sul gradino più alto del podio in Europa per la qualità dell’esperienza (QoE) complessiva, dato calcolato sulla soddisfazione degli utenti, con un punteggio di 4,78 su 5 per entrambe. Lisbona e Copenaghen seguono a ruota. Meno performanti, invece, le città italiane analizzate, con Milano che si colloca al nono posto della classifica, Roma addirittura al dodicesimo.

Sulla base di test condotti nel quarto trimestre del 2024 in 15 grandi città di 11 Paesi europei, la ricerca tocca una popolazione di oltre 60 milioni di persone e ha visto il coinvolgimento di auto di test drive che hanno coperto più di 5.500 chilometri per tracciare un quadro completo della copertura e del servizio 5G offerto dagli operatori di telefonia mobile nelle principali città europee.

Milano al primo posto in Italia, ma nona in Europa

Milano si posiziona nella seconda metà della classifica per la valutazione complessiva della qualità dell’esperienza 5G in Europa. Oltre a collocarsi, in termini di affidabilità, tra le 4 città con il risultato peggiore (percentuale di successo nei test del 99,29%), le prestazioni in termini di velocità di download e upload, sia in generale che specificamente sul 5G, rimangono al di sotto dei valori medi. Ciò indica che vi è ancora margine di miglioramento sia nelle velocità di trasmissione dati che nell’esperienza utente per alcune applicazioni.

Roma nella parte bassa della classifica

Roma mostra un andamento simile a Milano nella classifica generale della QoE del 5G, collocandosi al dodicesimo posto. Purtroppo, con una percentuale di successo del 99,60% di test completati e un considerevole numero di essi sotto la soglia considerata minima per un servizio accettabile, anche se migliore rispetto a Milano, l’affidabilità della rete si conferma non ottimale, Tuttavia, le velocità di download e upload, sia in generale che in 5G, sono inferiori rispetto ad altre città europee analizzate, posizionandosi tra le più basse. Anche l’esperienza di navigazione web e l’utilizzo dei social media rientrano nella media. Questi risultati indicano che a Roma la velocità di connessione rappresenta un punto debole che richiede interventi di ottimizzazione per garantire un’esperienza utente più performante. Infatti, Roma si posiziona costantemente tra le città con le velocità di download 5G più basse: mentre città come Stoccolma, Porto e Lisbona superano i 500 Mbps di media, Roma si attesta su valori significativamente inferiori, più vicini ai 277 Mbps (e ancora meno se si considerano tutte le tecnologie, non solo il 5G). Per quanto riguarda l’upload 5G, la capitale si posiziona al penultimo posto assoluto, con valori intorno ai 44 Mbps, nettamente inferiori a Stoccolma (oltre 113 Mbps) o anche solo alla media delle città analizzate che si attesta sui 62 Mbps

Stoccolma offre la migliore QoE sia complessiva che “Solo 5G”, primeggiando nello streaming video e nella velocità di upload 5G (5G UL speed)

Stoccolma si aggiudica il primo posto per QoE, sia complessiva che “Solo 5G”, con prestazioni eccellenti nello streaming video (95% di riproduzione in 4K) e nelle velocità di upload 5G (oltre 116 Mbps in media). La città condivide inoltre il primo posto con Porto per l’esperienza dati e OTT (Over-The-Top). La capitale svedese vanta le migliori prestazioni di time-to-content (tempo di accesso al contenuto) con tempi di caricamento delle pagine web inferiori a 1 secondo. Inoltre, è leader nella navigazione web e nel trasferimento di file, e co-leader nell’esperienza sui social media.

Porto offre la migliore esperienza dati e OTT, e condivide con Lisbona il primato nel value for speed

Insieme a Stoccolma, Porto si aggiudica il primo posto nella QoE complessiva, dimostrando la migliore esperienza dati e OTT. Registra il jitter medio più basso nel gaming, con soli 10 ms, e offre prestazioni ottime nei servizi cloud. Inoltre, Porto, insieme a Lisbona, fornisce il miglior value for speed (quantità di dati trasferibili), garantendo velocità di picco superiori a 800 Mbps nel 10% delle sessioni più veloci. La città condivide con Copenaghen il primato nella disponibilità del 5G, raggiungendo un tasso di registrazione dell’86,54% e mantenendo il 100% del tempo di connessione nella banda media 5G n78, assicurando un livello di qualità costante.

Bruxelles e Londra ultime nell’esperienza 5G, servono miglioramenti alla rete

Bruxelles è significativamente indietro rispetto alle città principali nella QoE 5G complessiva. Il rapporto rivela che le prestazioni di Bruxelles sono ostacolate da una minore disponibilità del 5G e da velocità inferiori. Inoltre, l’affidabilità generale e i servizi di streaming necessitano di miglioramenti. Nel frattempo, Londra si classifica all’ultimo posto nell’esperienza mobile complessiva, in linea con i risultati del 2024. La ricerca rivela una disponibilità 5G al di sotto della media, scarse velocità e una chiara necessità di migliorare l’affidabilità in diversi servizi.

“Il nostro report sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla qualità del 5G. Mentre la copertura e la velocità rimangono fattori chiave, la connettività 5G di alta qualità e le prestazioni coerenti tra tutti i servizi e le applicazioni sono fondamentali per offrire un’esperienza utente davvero migliore”, ha commentato Rafael González, SVP EMEA di MedUX. “I nostri risultati forniscono indicazioni preziose per gli operatori che vogliono ottimizzare le loro reti e soddisfare le esigenze in evoluzione dei loro clienti nell’era del 5G”.

“Le nostre analisi confermano che, in media, nelle principali città europee gli utenti finali sono connessi per il 25% del tempo semplicemente al 4G. Inoltre, del restante 75% connesso al 5G, il 10% delle installazioni non dispone di spettro a banda media. Questa realtà smorza il potenziale di trasformazione del 5G e richiede un urgente spostamento delle politiche e degli investimenti verso distribuzioni 5G dedicate e di alta qualità per migliorare esperienza e affidabilità”, aggiunge González. “Affrontare questi problemi è fondamentale per l’Europa al fine di garantire la copertura universale del 5G in tutte le aree urbane entro il 2025 e sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia 5G”.

