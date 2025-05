Motorola moto g86 power 5G, g86 5G e g56 5G

Motorola presenta oggi la nuova generazione di dispositivi moto g, tra cui moto g86 power 5G, moto g86 5G e moto g56 5G. Ognuno porta con sé un mix unico di funzionalità, offrendo una potente durata della batteria, un intrattenimento straordinario e la realizzazione di contenuti vividi, il tutto in una colorata palette Pantone. Che gli utenti siano in viaggio, impegnati in attività all'aperto o che stiano dando sfogo alla loro creatività, il loro telefono deve essere sempre al loro passo. Ecco perché l'ultima linea moto g è costruita con cura ed è progettata per durare, grazie al rispetto dei requisiti di resistenza di livello militare³ per una maggiore protezione.

Motorola annuncia moto g86 power 5G, moto g86 5G e moto g56 5G con batterie di lunga durata e sistemi di fotocamere potenziati da moto ai

moto g86 power 5G è dotato di una batteria da 6720 mAh con 53 ore di autonomia, la batteria più grande mai realizzata da Motorola.

moto g86 5G offre un ampio display Super HD pOLED da 6,7 pollici, il più luminoso della sua categoria², e un sistema di fotocamere Sony LYTIA™ 600 da 50MP potenziato dalla moto ai.

moto g56 5G combina durabilità di livello militare, intrattenimento coinvolgente e acquisizione di contenuti eccezionali.

29 maggio 2025 - Che gli utenti siano in viaggio, impegnati in attività all'aperto o che stiano dando sfogo alla loro creatività, il loro telefono deve essere sempre al loro passo. Ecco perché l'ultima linea moto g è costruita con cura ed è progettata per durare, grazie al rispetto dei requisiti di resistenza di livello militare³ per una maggiore protezione. Motorola presenta la nuova generazione di dispositivi moto g, tra cui moto g86 power 5G, moto g86 5G e moto g56 5G, in modo che i consumatori possano scegliere il dispositivo più adatto al loro stile di vita. Ognuno porta con sé un mix unico di funzionalità, offrendo una potente durata della batteria, un intrattenimento straordinario e la realizzazione di contenuti vividi, il tutto in una colorata palette Pantone.

Giorni di autonomia con una singola carica¹ grazie a moto g86 power 5G

Dotato della batteria più grande mai realizzata da Motorola, il nuovo moto g86 power 5G è un concentrato di affidabilità epotenza. Dalle caratteristiche di resistenza più elevate³,4 alla sua fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale, questo dispositivo dà priorità a ciò che è importante. In questo modo, gli utenti possono sentirsi sicuri, indipendentemente da ciò che stanno facendo o da dove stanno andando.

I partecipanti a festival musicali, gli appassionati di campeggio o coloro che sono via per giorni possono fare affidamento su una batteria di lunga durata. Questo è il motivo per cui moto g86 power 5G è dotato di una batteria da 6720 mAh che offre 53 ore di autonomia.¹,5 Grazie a questa caratteristica, gli utenti possono trascorrere l'intero fine settimana senza aver bisogno del caricabatterie,¹ il che è ideale per le gite fuori porta o circostanze imprevedibili. Quando hanno bisogno, la ricarica TurboPower™ da 30 W permette una ricarica in soli 30 minuti.5

La batteria è accompagnata dal processore MediaTek Dimensity 7300, ancora più veloce della generazione precedente. Questa combinazione consente ai consumatori di utilizzare il proprio dispositivo con facilità, indipendentemente da ciò che stanno cercando di realizzare. Che si tratti di condividere foto con gli amici, controllare le e-mail o giocare a un nuovo videogame, gli utenti possono aspettarsi prestazioni reattive. A contribuire ulteriormente all'affidabilità del dispositivo, moto g86 power 5G è abbinato a 8 GB di RAM, espandibili fino a 24 GB con RAM Boost.6 Ciò consente ai consumatori di navigare agevolmente tra le app e offre loro ancora più spazio per il multitasking. Gli utenti avranno anche 512 GB di spazio di archiviazione,7 in modo da avere ampio spazio per i loro messaggi, immagini e molte app.

Costruito per gestire l’imprevedibile, moto g86 power 5G è ottimo per le giornate in piscina e altre attività. Le sue certificazioni IP68 e IP694 lo proteggono da pioggia, polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione, inclusa l'immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Lo stesso vale per la sua certificazione MIL-STD-810H,³ che gli consente di resistere a temperature estreme, variazioni di pressione, altitudini e cadute, in modo che gli utenti possano sentirsi sicuri anche negli ambienti più difficili. Per proteggere il display da graffi e cadute, questo dispositivo è dotato anche di Corning® Gorilla® Glass 7i resistente ai danni.

Bello quanto potente e resistente, moto g86 power 5G è perfetto per le serate fuori e un compagno affidabile quando si resta in casa. Il design leggero del dispositivo, con la sua finitura premium, lo rende facile da impugnare, mentre le opzioni di colore curate da Pantone, tra cui PANTONE Cosmic Sky, PANTONE Chrysanthemum, PANTONE Golden Cypress e PANTONE Spellbound, combinano raffinatezza e praticità.

Moto g86 power 5G è dotato del display più luminoso in questo segmento.8 Quando si guarda in streaming una serie TV o un video, gli utenti possono vedere l'azione con dettagli più nitidi, grazie al display Super HD pOLED da 6,67", che ha il 28% di risoluzione in più rispetto alla generazione precedente,? e un miliardo di colori vivaci (10 bit). La sua tecnologia pOLED consente un design più sottile, specialmente sui bordi, un'esperienza visiva più coinvolgente, una maggiore luminosità di picco e una maggiore durata senza consumare ulteriormente la batteria. Texture e colori sono più ricchi grazie alla certificazione HDR10+ che rende schermo più confortevole da vedere sia al chiuso che all’aperto. Questo perché il dispositivo offre 4500 nit di picco di luminosità, rendendolo 2,8 volte più luminoso della generazione precedente.¹° Quando gli utenti sono a bordo piscina o controllano il telefono dopo aver fatto la doccia, possono facilmente utilizzare il proprio dispositivo, anche quando le dita sono bagnate, grazie alla tecnologia Water Touch. Oltre alle immagini sullo schermo, il dispositivo è dotato di altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos® per un'esperienza coinvolgente che fa sentire i consumatori più vicini al loro intrattenimento preferito.

Moto g86 power 5G è il primo moto g a presentare il Photo Enhancement Engine di moto ai per risultati di qualità professionale. Per coloro che vogliono documentare la propria vita attraverso le foto, è presente una fotocamera principale da 50 MP alimentata dall'avanzato sensore Sony LYTIA 600. Questa combinazione aiuta a produrre contenuti di qualità in condizioni di scarsa illuminazione. E l'elaborazione in background di moto ai garantisce scatti nitidi ogni volta. Lavorando dietro le quinte, moto ai e il Photo Enhancement Engine perfezionano le immagini, rendendo più facile documentare avventure frenetiche o momenti tranquilli in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre alla fotocamera principale, gli utenti possono usufruire di un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP per scatti ampi o passare a Macro e catturare anche i minimi dettagli. Noteranno anche come il sensore di luce 3-in-1 migliora la qualità misurando meglio le condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale da 32 MP completa il sistema di fotocamere, offrendo selfie e scatti di gruppo straordinari.

Con Moto AI, l’intrattenimento diventa più coinvolgente e le fotocamere più evolute. Scopri il nuovo moto g86 5G

Moto g86 5G è realizzato con materiali di alta qualità, che lo rendono tanto gradevole quanto resistente. È stato costruito con le stesse caratteristiche chiave della versione moto g86 power. Con questo dispositivo, gli utenti possono affrontare le avventure della vita con un ampio display Super HD pOLED da 6,7 pollici, il più luminoso della sua categoria², e un sistema di fotocamere Sony LYTIA™ 600 da 50MP con Photo Enhancement Engine di moto ai.

Caratterizzato da una finitura premium, moto g86 5G presenta anche un design ultrasottile e leggero con colori curati da Pantone, tra cui PANTONE Cosmic Sky, PANTONE Chrysanthemum, PANTONE Golden Cypress e PANTONE Spellbound. Oltre al suo aspetto elegante, questo telefono soddisfa i severi standard militari per la resistenza³, superando 16 rigorosi test per condizioni quali temperature estreme, variazioni di pressione, cicli di congelamento/scongelamento e cadute improvvise fino a 1,2 metri. Corning® Gorilla® Glass 7i offre prestazioni antigraffio fino a 2 volte migliori¹¹, e la classificazione IP68 e IP69 del telefono offre una protezione superiore contro polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione.4 Inoltre, è progettato per resistere all'immersione fino a un massimo di 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Moto g86 5G ha le caratteristiche di resistenza più elevate³,4 per dare agli utenti la massima tranquillità.

Moto g86 5G ha anche un display Super HD da 6,7" ultra-luminoso con il 28% di risoluzione in più¹² ed è 2,8 volte più luminoso? rispetto alla precedente generazione di moto g. Gli utenti possono godersi una visione coinvolgenti da bordo a bordo con la tecnologia pOLED, che offre un design più sottile, bordi più sottili, una maggiore luminosità di picco e una resistenza migliorata. E sperimentare transizioni fluide e senza interruzioni grazie a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.¹³ Completa l'esperienza di intrattenimento con un sistema audio certificato Hi-Res e il suono coinvolgente di Dolby Atmos. Dolby Atmos garantisce maggiore profondità, chiarezza e dettagli, in modo che gli utenti possano godere di un'esperienza audio più realistica.

Moto g86 5G offre il comparto fotocamere moto g più performante grazie al sistema di fotocamere Sony LYTIA™ 600 da 50 MP, ed è lo strumento perfetto per il racconto delle avventure quotidiane. La fotocamera principale da 50 MP utilizza un potente sensore Sony LYTIA 600 e la tecnologia Quad Pixel per una sensibilità alla scarsa illuminazione 4 volte migliore, con conseguenti foto più nitide e vivaci, giorno e notte. Inoltre, con la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), gli utenti possono realizzarefoto e video nitidi anche in movimento o durante azioni frenetiche. Alimentato da moto ai, il Photo Enhancement Engine applica le impostazioni di più modalità di scatto per offrire dettagli più fini e la massima qualità dell'immagine. Combina il rilevamento avanzato con la tecnologia di miglioramento dell'immagine basata sull'intelligenza artificiale per offrire chiarezza e vivacità superiori in tutte le condizioni di illuminazione.

L’obiettivo ultra-grandangolare cattura un’inquadratura quattro volte più ampia rispetto a un obiettivo standard, mentre la fotocamera Macro Vision rivela ogni dettaglio nei primi piani ultra-definiti.La fotocamera frontale ad alta risoluzione da 32 MP con tecnologia Quad Pixel assicura selfie straordinari. Grazie a moto AI, scattare foto perfettamente bilanciate è semplicissimo: il Photo Enhancement Engine ottimizza automaticamente ogni scatto su tutte le fotocamere, con regolazioni intelligenti di colore e luminosità per immagini nitide, vivaci e sempre pronte alla condivisione.

Con 41 ore di durata della batteria con una singola carica¹, l’ampia batteria da 5200 mAh¹4 consente agli utenti di ascoltare playlist più a lungo e chattare in video con gli amici per ore e ore. E con la velocità fulminea della ricarica TurboPower™ 30, ottieni un'intera giornata di batteria in soli 30 minuti.6 Questo dispositivo è anche alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300, così moto g86 5G offre la velocità per sfruttare al meglio le reti 5G.¹5 Non pensare mai più allo spazio di archiviazione con un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione integrato.8 Multitasking senza sforzo con 8 GB di RAM.8 E quando gli utenti hanno bisogno di un po' di velocità extra, usa RAM Boost per trasformare temporaneamente lo spazio di archiviazione in RAM virtuale al volo.7

Un design accattivante incontra una resistenza estrema con moto g56 5G

Moto g56 5G combina la sensazione morbida di una finitura premium con il massimo livello di protezione da acqua e polvere e resistenza di livello militare³,4, insieme a un'esperienza di intrattenimento coinvolgente con un display super-luminoso e altoparlanti stereo super-bass.

Goditi un design sofisticato che è anche pensato per durare con le caratteristiche di resistenza più elevate mai raggiunte su uno smartphone³,4. La finitura premium è morbida, facile da impugnare e progettata per resistere all'usura quotidiana. Come gli altri dispositivi della famiglia, anche il moto g56 5G soddisfa i severi standard militari (MIL-STD-810H) per la resistenza, superando 16 rigorosi test per condizioni come temperatura estrema, variazione di pressione, congelamento/scongelamento e cadute improvvise fino a 1,2 metri³. Con le certificazioni IP68 e IP69,4 questo telefono offre anche una protezione superiore contro polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione e può resistere all'immersione in un massimo di 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti, offrendo la tranquillità di esplorare di più e preoccuparsi di meno. Inoltre, il suo display ha prestazioni di caduta 3 volte migliori rispetto al dispositivo della generazione precedente.

Gli utenti potranno dare vita a spettacoli e film su un display Full HD+ da 6,72" nitido e luminoso, con una visualizzazione chiara e confortevole indipendentemente dall'illuminazione grazie alla modalità High Brightness e meno distrazioni grazie a un design del display senza tacche. Non manca un suono coinvolgente, grazie a Dolby Atmos. Il dispositivo ha anche Bass Boost, che offre bassi 4 volte più potenti rispetto al suo predecessore.

Con moto g56 5G gli utenti possono catturare foto meravigliosamente vivaci in qualsiasi condizione di luce utilizzando un avanzato sistema di fotocamere Sony LYTIA™ 600 da 50 MP. Il sensore principale Sony LYTIA™ da 50 MP scatta splendide foto con dettagli brillanti e la tecnologia Quad Pixel garantisce foto nitide giorno e notte. L'obiettivo ultra-grandangolare dedicato cattura 4 volte più scena nell'inquadratura rispetto a un obiettivo standard e la fotocamera selfie da 32 MP scatta splendide foto ad alta risoluzione anche con la tecnologia Quad Pixel.

È possibile lavorare e giocare fino a 40 ore con una singola carica¹ grazie alla batteria di lunga durata da 5200 mAh.¹4 Quando la batteria è scarica, gli utenti recupereranno ore di autonomia in pochi minuti grazie alla velocità della ricarica TurboPower™ 30.5 Moto g56 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7060 (6nm) con tecnologia HyperEngine Gaming per prestazioni veloci e reattive sia che gli utenti stiano puntando alla vittoria epica, guardando film in streaming o chattando in video con gli amici. E ancora: è possibile aprire le app più velocemente e lavorare più facilmente in multitasking con RAM boost, che trasforma temporaneamente lo storage in RAM virtuale, e godere di uno spazio di archiviazione integrato fino a 256 GB per tutti i contenuti che amano.

Software e sicurezza ancora più intelligenti

Tutti i nuovi dispositivi della famiglia moto g, inclusi moto g86 power 5G, moto g86 5G e moto g56 5G, sono dotati di Android 15 e sono completati dalle più recenti funzionalità Smart Connect basate sull'intelligenza artificiale. Con esso, i consumatori possono sbloccare una produttività, un intrattenimento e una connettività multi-dispositivo senza interruzioni, in modo da poter fare di più in meno tempo e divertirsi nel processo.

Disponibilità

Moto g56 5g è disponibile in Italia nel taglio di memoria 8/256GB a partire da oggi al prezzo di 269€, mentre moto g86 5g sarà disponibile nel taglio di memoria 8/256GB a partire da metà giugno al prezzo di 349€. Infine, moto g86 power 5g sarà disponibile in Italia nel taglio di memoria 8/512GB a partire da luglio al prezzo di 399€.