realme C75 5G arriva in Italia

realme C75 5G arriva in Italia: potenza e stile a partire da 179,99 euro

Batteria da 5828 mAh con ricarica rapida da 45 W, display 120 Hz e processore MediaTek Dimensity 6300 5G in un design elegante

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia ufficialmente l'arrivo in Italia del nuovo realme C75 5G. Con un design distintivo, prestazioni potenti e la batteria con la migliore tecnologia della categoria, realme C75 5G è costruito per impressionare chi cerca stile e sostanza a un valore imbattibile.

realme C75 5G combina eleganza e innovazione con il suo design, caratterizzato daun'estetica unica che incarna purezza e raffinatezza. Il suo corpo ultrasottile di 7,94 mm e la sua texture scintillante sono disponibili nei colori Golden Glow e Crystal Black.

Le prestazioni sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 6300 5G, per un multitasking fluido e una connettività 5G efficiente. Grazie alla RAM fino a 8 GB e allo storage da 256 GB, gli utenti possono aspettarsi velocità e reattività costanti.

realme C75 5G - nuovo punto di riferimento nel suo segmento - è dotato di una batteria da 5828 mAh associata alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W, che offre 4 ore di intrattenimento ininterrotto con una ricarica di soli 10 minuti: si tratta della combinazione di batteria e ricarica più performante del segmento.

Con un display HD+ da 6,67 pollici a 120 Hz, offre un'esperienza visiva coinvolgente e fluida per gli amanti dei contenuti e i gamer.

Nel comparto fotografico realme C75 5G monta una fotocamera principale OMNIVISION OV50D da 50MP e una fotocamera frontale da 8MP. Le funzioni della fotocamera posteriore includono modalità foto e video, modalità notturna, professionale, ritratto, alta definizione e molto altro ancora.

Con il suo design curato, le specifiche e le prestazioni della batteria, realme C75 5G è lo smartphone 5G perfetto per i consumatori, anche più giovani, che cercano stile ed efficienza a un prezzo accessibile.

Disponibile in due varianti di memoria, realme C75 5G è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 249,99€ per la variante da 8+256 GB. Con le offerte speciali, realme C75 5G sarà disponibile, fino al 30 giugno, a un prezzo di 179,99€ presso Unieuro.