PlayStation Network non funziona oggi: giocatori impossibilitati ad accedere ai servizi online

Dalla mezzanotte dell'8 febbraio 2025, il PlayStation Network (PSN) sta affrontando un'interruzione globale, impedendo agli utenti di accedere a servizi essenziali come il gioco online, la gestione degli account e gli acquisti sul PlayStation Store. La pagina ufficiale dello stato dei servizi PSN segnala problemi in tutte le aree principali, inclusi gestione dell'account, funzionalità di gioco e social, PlayStation Video e PlayStation Store.

Le segnalazioni degli utenti su DownDetector hanno raggiunto un picco di quasi 70.000 intorno alle 19:00 ET del 7 febbraio. Sony ha riconosciuto il problema tramite un post su X (precedentemente Twitter), affermando: "Siamo a conoscenza che alcuni utenti potrebbero attualmente riscontrare problemi con PSN. Stiamo lavorando per risolvere la questione il prima possibile".

Al momento, non è stata fornita una tempistica ufficiale per il ripristino completo dei servizi. Gli utenti sono incoraggiati a monitorare la pagina di stato del PSN per aggiornamenti.

Questa interruzione ricorda l'analoga situazione verificatasi nell'ottobre 2024, quando il PSN subì un'interruzione globale di sette ore.

I giocatori stanno esprimendo la loro frustrazione sui social media e su piattaforme come Reddit, condividendo esperienze e cercando soluzioni temporanee.

Sony sta indagando sulle cause dell'interruzione e si impegna a ripristinare i servizi al più presto. Nel frattempo, i giocatori potrebbero riscontrare difficoltà nell'accedere ai contenuti digitali e alle funzionalità online sulle loro console PlayStation.

