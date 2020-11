Attenzione Account PSN bannati per la vendita della PlayStation Plus Collection

Sony sta bannando tutti gli account che hanno venduto la PlayStation Plus Collection a terzi.

Ricordiamo che la Plus Collection, libreria con molti titoli PS4, è stata resa accessibile gratuitamente ai giocatori con abbonamento a PSN Plus su PS5. Tutti questi giochi si possono riscattare su PS5 e giocati anche su PS4.

Molta gente ha pensato bene di vendere la Collection, ma questa cosa è un pericolo per la sicurezza. Quindi Sony ha iniziato a bannare in modo permanente gli account PlayStation 5 e in modo temporaneo gli account PS4 coinvolti.

Tutti gli account che hanno ricevuto il ban possono contattare l’assistenza clienti per ulteriori dettagli.