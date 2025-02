Conclave trionfa ai SAG Awards 2025; riconoscimenti anche per Chalamet e Moore

Il film "Conclave", diretto da Edward Berger e interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, ha vinto il premio per il Miglior cast cinematografico alla 31ª edizione dei SAG Awards. La cerimonia, svoltasi al Shrine Auditorium di Los Angeles, ha reso omaggio ai soccorritori degli incendi che hanno recentemente colpito la città.

Timothée Chalamet è stato premiato come Miglior attore protagonista per il ruolo di Bob Dylan in "A Complete Unknown". Nel suo discorso, ha espresso gratitudine verso il produttore Tessa Ross, il regista Edward Berger e la troupe italiana, sottolineando l'importanza della comunità nel loro lavoro e nel mondo. Chalamet ha superato il favorito Adrien Brody, candidato per "The Brutalist". Demi Moore ha vinto come Miglior attrice protagonista per "The Substance". Visibilmente emozionata, ha ringraziato il pubblico con parole semplici: "Le parole sono oltre le mie capacità, quindi dovrò solo dire grazie".

La serie televisiva "Shogun" ha dominato le categorie TV con quattro premi, tra cui Miglior cast in una serie drammatica e riconoscimenti individuali per Hiroyuki Sanada e Anna Sawai. "Only Murders in the Building" ha ottenuto il premio per il Miglior cast in una serie comica, con Martin Short premiato come Miglior attore in una serie comica, nonostante la sua assenza per motivi di salute. Jean Smart ha vinto il suo terzo SAG Award come Miglior attrice in una serie comica per "Hacks".

Kieran Culkin è stato premiato come Miglior attore non protagonista per "A Real Pain", mentre Zoe Saldaña ha ricevuto il premio come Miglior attrice non protagonista per "Emilia Pérez". Jessica Gunning ha vinto come Miglior attrice in un film per la TV o miniserie per "Baby Reindeer", e Colin Farrell è stato riconosciuto come Miglior attore in un film per la TV o miniserie per "The Penguin". Il Premio alla carriera è stato assegnato a Jane Fonda, che ha tenuto un discorso appassionato sull'importanza dell'empatia e dell'umanità.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Netflix per il secondo anno consecutivo.

