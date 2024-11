Assalto notturno alla sede DHL di Monticelli: auto incendiate e chiodi sulla strada

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, la sede DHL di Monticelli d'Ongina, in località La Secca, è stata teatro di un furto audace e ben orchestrato. Una banda di professionisti ha preso d'assalto il polo logistico, sottraendo una notevole quantità di merce, principalmente dispositivi tecnologici, per un valore stimato intorno al milione di euro. Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e del Nucleo Investigativo di Piacenza.

L'operazione è avvenuta nelle prime ore del mattino. I malviventi, con una pianificazione meticolosa, hanno posizionato auto e furgoni rubati di traverso lungo le quattro vie di accesso al centro logistico DHL, incendiandoli successivamente. Hanno inoltre disseminato la strada di chiodi a tre punte, con l'obiettivo di ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine e delle guardie giurate una volta scattato l'allarme.

Contemporaneamente, un altro gruppo è penetrato nel piazzale dell'azienda, sfondando le barriere e minacciando con armi le guardie presenti all'ingresso. I complici hanno quindi iniziato a svuotare i camion e parte del magazzino, concentrandosi su articoli come telefoni cellulari, tablet e computer nuovi. Dopo aver caricato la refurtiva su veicoli, si sono dati alla fuga a tutta velocità, presumibilmente in direzione di Cremona e dell'autostrada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri di Fiorenzuola e Piacenza, insieme alle guardie dell'istituto di vigilanza. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere gli incendi dei veicoli utilizzati per bloccare le strade. Attualmente, sono in corso approfondite indagini tecniche e scientifiche per identificare gli autori di questo colpo spettacolare.