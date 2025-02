Ucraina: i leader dell'UE a Kiev nel terzo anniversario dell'invasione russa

Nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, i principali leader dell'Unione Europea sono giunti a Kiev per esprimere solidarietà al popolo ucraino. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, hanno sottolineato l'importanza dell'Ucraina per l'Europa. Von der Leyen ha dichiarato: "Siamo a Kiev oggi perché l'Ucraina è Europa. In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell'Ucraina ad essere in gioco, ma quello dell'Europa".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commemorato tre anni di resistenza e coraggio da parte dei cittadini ucraini. In un messaggio sui social media, ha affermato: "Tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini. Ringrazio tutti coloro che difendono e sostengono l'Ucraina".

In una conferenza stampa, Zelensky ha espresso la sua disponibilità a lasciare la presidenza se ciò potesse garantire la pace in Ucraina o l'adesione del Paese alla NATO. Alla domanda se fosse disposto a dimettersi in cambio della pace, ha risposto: "Sì, sarei felice, se fosse per la pace in Ucraina". Ha aggiunto: "Se serve che io lasci il mio posto, sono pronto a farlo, e posso farlo anche in cambio dell'adesione dell'Ucraina alla NATO".

Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer si recheranno a Washington per discutere la situazione ucraina con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Macron ha dichiarato: "Dopo le discussioni degli ultimi giorni con i colleghi e gli alleati europei, siamo impegnati a garantire che la pace ritorni in Ucraina in modo giusto, solido e duraturo e che la sicurezza degli europei sia rafforzata durante tutti i futuri negoziati".

Putin non cerca la pace in Ucraina: l'intelligence avverte Trump - Vladimir Putin non ha intenzione di porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo tre fonti dell'intelligence statunitense e occidentale, l'obiettivo del presidente russo rimane quello di mantenere l'Ucraina in una posizione subordinata rispetto alla Russia o, quantomeno, di indebolirla profondamente rendendola dipendente da Mosca.

Meloni al vertice di Parigi: dubbi sull’invio di truppe UE in Ucraina, necessaria strategia con gli USA - La premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato oggi a un vertice a Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, per discutere della situazione in Ucraina. All'incontro erano presenti anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il premier spagnolo Pedro Sánchez, il segretario generale della NATO Mark Rutte e i vertici dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e António Costa.

Regno Unito e Svezia pronti a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina - Al vertice europeo straordinario a Parigi, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato la disponibilità del Regno Unito a inviare truppe in Ucraina per garantire una pace duratura e la sicurezza europea. Starmer ha sottolineato l'importanza di prevenire future aggressioni da parte della Russia.